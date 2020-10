Dopo aver comunicato la data del primo consiglio comunale, giovedì prossimo alle 18, il rieletto sindaco, Antonello Velardi, annuncia la nuova giunta. Fanno parte del nuovo esecutivo Gabriele Amodio, noto avvocato penalista, a cui vanno le deleghe Personale, Trasparenza, Anticorruzione, Finanze, Bilancio, Tributi, Ambito C05, Informatizzazione dei servizi amministrativi, Rapporti con il Consiglio Comunale. Giovanna Cirillo, dottoressa in Lettere moderne e giornalista pubblicista, che si occuperà di Sport, Comunicazione, Marketing territoriale, Mensa, Asilo nido; Sara Mezzacapo, specializzata nelle attività a favore dei disabili, che ha ricevuto le deleghe Politiche sociali, Disabilità, Volontariato. A Federica Porzio, studentessa universitaria e impegnata in attività giovanili, assegnate le deleghe alla Pubblica istruzione, Cultura, Politiche giovanili, Associazionismo, Decentramento, Coesione, Partecipazione; Giuseppe Riccio, ingegnere già assessore e consigliere comunale nella passata amministrazione, ha ricevuto le competenze sui Trasporti e mobilità, Ambiente, Contenzioso, Abusivismo. L'ex assessore Tommaso Rossano, architetto e docente, ritorna con le deleghe Pianificazione del territorio, Lavori Pubblici, Smart city e sarà anche vice sindaco, infine a Francesco Tartaglione, ex consigliere comunale, sono andate le deleghe Manutenzione e decoro urbano, Verde e spazi pubblici, Agricoltura, Cimitero. In capo al sindaco restano le attività produttive, i fondi europei, la protezione civile e la polizia municipale. Al consigliere Francesco Lampitelli di Cittadini in Movimento, è attribuita la delega per la sanità e la salute. «È una giunta ha commentato Velardi - che fa leva sull'esperienza dei veterani e sulla freschezza delle scartine: un mix che credo sarà vincente, consentendoci di avviare un virtuoso percorso amministrativo per lo sviluppo di Marcianise. Riprenderemo lì dove avevamo interrotto un anno fa».

Della giunta fanno parte due consiglieri comunali eletti, Rossano e Tartaglione, che per effetto della loro nomina consentiranno di far entrare in consiglio i primi due non eletti della lista Marcianise Attiva, Pietro Crispino e Marisella Braccio. A margine dell'annuncio della giunta, il sindaco ha voluto anche parlare della sua situazione personale, dopo aver informato di alcuni positivi al Coronavirus tra i consiglieri: «Sono in quarantena fiduciaria ha detto -. Non ho sintomi, sto bene, ho fatto un test sierologico che è negativo, ma preferisco sottopormi ad ulteriori controlli.

