Domenica 22 Aprile 2018, 11:13

Nascondeva tre chili di hashish in auto, in particolare in una busta sotto il sedile del passeggero. È finito per questo agli arresti domiciliari, a Marcianise, nel Casertano, il 27enne Francesco Ascione, residente a Caserta. Il giovane è stato fermato per un controllo dai carabinieri sulla provinciale 335. In seguito alla perquisizione della vettura, i militari hanno rinvenuto 30 panetti di stupefacente, probabilmente appena acquistati e pronti ad essere tagliati e confezionati in dosi.