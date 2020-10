Antonello Velardi è nuovamente sindaco di Marcianise. A circa dodici mesi dalla mozione di sfiducia, promossa da cinque consiglieri della sua maggioranza, che interruppe dopo tre anni la sua amministrazione, l'ex sindaco torna a indossare la fascia di primo cittadino alla guida di una coalizione di liste civiche. Lo fa in maniera trionfale ma inaspettata, sia perché molti dei suoi ex sostenitori sono passati ad appoggiare il suo avversario, sia perché al primo turno si è classificato dietro a Dario Abbate, seppure per poche centinaia di voti. Come pochi voti hanno diviso i due al termine dello spoglio nel secondo turno di ballottaggio.

Dopo la chiusura delle urne, alle 15,00, è iniziato quasi subito lo scrutinio delle schede che si è completato dopo circa un'ora e mezza. In questo lasso di tempo, man mano che i presidenti dei seggi effettuavano lo spoglio, i due candidati erano più o meno appaiati, finchè Velardi ha preso le distanze dal competitor di circa 300 voti, mantenendoli fino al completamento dello scrutinio. Velardi è stato eletto con 8733 voti (il 50,81 per cento) rispetto agli 8455 voti di Abbate (49,19 per cento). Alla coalizione vincente vanno così 15 seggi in consiglio comunale, per la lista Marcianise Attiva: Lina Tartaglione, Giovan Battista Valentino, Tommaso Rossano, Angela Letizia, Nicola Salzillo, Domenico Iuliano, Antonio Golino e Giandomenico Colella. Per la lista Marcianise Solidale: Raffaele Delle Curti, Domenico Moriello, Giuseppe Golino e Francesco Tortora, per Città Democratica: Gaetano Madonna e Giovanni Pratillo, per Cittadini in Movimento Francesco Lampitelli.



Le liste che hanno sostenuto Abbate ottengono 5 posti in consiglio: oltre lo stesso Abbate, Giuseppe Moretta, Paola Foglia, Raffaele Guerriero (per il Partito Democratico), Antimo Rondello di Marcianise Democratica e Pasquale Salzillo di Progettiamo il Domani. Infine prenderanno posto nel parlamentino locale anche gli ex candidati alla carica di sindaco: Alessandro Tartaglione, Antonio Tartaglione e Anna Arecchia. Tra gli eletti nelle fila di Velardi figurano tre ex assessori (Letizia, Rossano e Salzillo) e due ex consiglieri (Valentino e Golino) gli altri, invece, la maggior parte giovani professionisti, per la prima volta entrano in consiglio comunale. Tra gli eletti di Abbate c'è il vicesegretario provinciale del Pd, Moretta, che è stato anche colui che ha riportato in assoluto più voti (oltre 1100), insieme a lui due ex consiglieri di Velardi, Guerriero e Rondello, e gli ex consiglieri di opposizione Foglia e Salzillo. Una vittoria, quella di Velardi e delle sue liste, sicuramente più entusiasmante, poiché sono riusciti a sbaragliare una coalizione molto agguerrita, alla quale avevano aderito per il ballottaggio anche candidati delle liste di centrodestra.

LA GIOIA

Grande è stata la gioia in via Marchesiello, presso il comitato elettorale di Velardi, intorno alle 16,45, quando il risultato della vittoria si è delineato. Da lì, è partito un corteo formato da centinaia di sostenitori, che hanno accompagnato il nuovo sindaco in piazza Umberto I, dove tra applausi, mazzi di fiori e bottiglie di spumante hanno festeggiato la vittoria. Già nei prossimi giorni, Velardi si recherà in Comune per l'investitura ufficiale e il passaggio di consegne con il commissario prefettizio che in questo lungo anno ha retto l'amministrazione al suo posto.

