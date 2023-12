La Regione Campania stanzia 130mila euro per il restyling della parte interna del velodromo. A comunicarlo è la consigliera regionale Maria Luigia Iodice che dice: «Sono riuscita a ottenere questo finanziamento dalla Regione Campania dopo alcuni mesi di lavoro intenso per la struttura che deve diventare, secondo la mia idea, un fiore all'occhiello non solo per Terra di Lavoro ma per l'intero meridione. Il finanziamento servirà per rimettere a nuovo tutta l'area interna, quella che potrebbe essere adibita, un domani, a uffici, palestre e spogliatoi».

Il velodromo è intitolato a Vincenzo Capone, ex sindaco e giudice internazionale di ciclismo. Inoltre, gli spazi interni sono sempre stati adibiti a palestre, spogliatoi, uffici e depositi. Per un periodo, i locali sotto la pista adiacenti all'accesso carrabile sono stati anche abitati abusivamente dalla famiglia del custode, deceduto da tempo, sfrattata nel 2016. È chiaro, però, che il finanziamento servirà a restaurare questi spazi, molti dei quali sono abbandonati da tempo e più volte sono stati oggetto di spoliazione. «Sono molto soddisfatta del risultato ottenuto spiega ancora Iodice - perché per decenni si è fatto davvero pochissimo per il nostro velodromo. L'imponente struttura che sorge a pochi metri dall'imbocco dell'asse mediano, secondo me, potrebbe essere utilizzata non solo per le competizioni ciclistiche o sportive, ma anche per eventi sociali e di aggregazione per i giovani. Ma di ciò avremo tempo per discuterne. Adesso sotto con i lavori».

Il velodromo Capone è l'unico impianto con la pista ciclistica funzionante in Campania, ideato negli anni '80 fu inaugurato il 24 luglio del 2002, per molto tempo è rimasto chiuso per alcune anomalie strutturali della pista. Finalmente sistemato, da diversi anni è frequentato da giovani pistard campani, dallo scorso anno è gestito direttamente dal Comitato ciclistico della Campania e si svolgono diverse manifestazioni regionali e nazionali. Nel velodromo ha sede anche una scuola di ciclismo intitolata al campione scomparso prematuramente Davide Rebellin, che oltre ai corsi per normodotati, nella giornata di sabato gli istruttori si dedicano ai bambini con disturbo autistico che vogliono utilizzare la bicicletta. «Infine - conclude la comunicazione di Iodice - approfitto dell'occasione per augurare a tutti i cittadini casertani un sereno Natale».