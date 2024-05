Vertenza Jabil, i lavoratori domani alla Regione: «De Luca intervenga»

Dopo il corteo per le strade di Marcianise e il presidio davanti Confindustria Caserta, i lavoratori dello stabilimento della multinazionale Jabil tornano in strada ma a Napoli, davanti a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, per tenere alta l'attenzione sulla vertenza e «svegliare il “manovratore” - scrivono in una nota i delegati sindacali aziendali (Rsu) riferendosi al presidente De Luca - e pretendere un supporto alla risoluzione della vertenza».

«I lavoratori di Marcianise - prosegue la nota Rsu - sono prima di tutti cittadini del territorio, le cui istituzioni chiamano ad un concreto segno attenzione. È quindi opportuno che il presidente De Luca in persona si esprima su di una vicenda che da opportunità industriale sta divenendo per volere di qualcuno una tragica parodia, con la mortificazione dei tanti accordi di percorso, tutti tesi alla difesa del presidio casertano».

«La Regione Campania - afferma il delegato sindacale aziendale Uilm Mauro Musella - si è sempre dichiarata al fianco dei lavoratori Jabil. Ora è il momento giusto per esercitare il suo peso politico-istituzionale ed intervenire fattivamente nella soluzione della vertenza».