L’assemblea dei lavoratori della Jabil ha respinto la proposta di proroga di cig fatta dall’azienda. I sindacati, quindi, come già preannunciato, non firmeranno l’accordo per continuare il contratto di solidarietà. Nel corso dell’assemblea, concitata e a tratti drammatica per la forte decisione che si doveva assumere, la stragrande maggioranza delle maestranze ha rigettato l’accordo, per far capire ancora una volta alla Jabil la ferma volontà di farla restare a Marcianise. «I lavoratori, in pratica – dice il segretario provinciale della Uilm, Ciro Pistone - hanno respinto l’ipotesi di sottostare ai voleri della multinazionale di un breve prolungamento della cassa integrazione per far sì che si possano attuare i progetti di dismissione e cessione a un altro imprenditore. È chiaro che questo rifiuto può provocare una ritorsione da parte dell’azienda, ma i lavoratori sono convinti nella loro decisione e noi come sindacato cercheremo di opporci a tutti i progetti di dismissione dell’azienda. Ovviamente sarà un percorso difficile ma non molleremo». È questo a iniziare dallo sciopero generale del 13 giugno «quando saranno presenti i segretari nazionali dei metalmeccanici e grideremo il nostro dolore, perché ormai l’allarme è saltato, la situazione è degenerata e il deserto industriale in provincia di Caserta si allarga sempre di più».

Una risposta dura e convinta da parte dei lavoratori e dei sindacati, consapevoli che sarà una battaglia difficile come aggiunge il segretario provinciale della Fim-Cisl Pino Scala: «A meno che l’azienda non indichi, all’interno del procedimento di cassa integrazione, la volontà di sospendere la decisione di dismettere il sito i lavoratori hanno deciso di non accettare alcun ammortizzatore sociale. L’assemblea sovrana, con molta consapevolezza, ha deciso che dobbiamo muoverci in questo modo. Noi, chiaramente, ci aspettiamo che nell’incontro programmato il 12 giugno al Mimit si approfondisca questa discussione e che tra il Ministero e l’azienda venga fatto un aggiornamento sulle scelte che si stanno facendo sul territorio». Il segretario provinciale della Fiom Cgil, Francesco Percuoco, chiarisce alcuni punti della situazione: «Come dichiarato al Mimit abbiamo ribadito che un discorso è se l’azienda ha bisogno di tempo per valutare insieme alle istituzioni come rilanciare lo stabilimento, un altro è se l’ammortizzatore sociale deve servire per proseguire nel disimpegno industriale. Abbiamo proposto alla direzione di inserire nell’accordo l’impegno di non procedere con la dismissione fino a quando c’è la capienza degli ammortizzatori sociali, che erano stati richiesti fino a fine anno. Il fermo rifiuto ha alimentato più di qualche dubbio che questo accordo potesse essere utilizzato come intesa tra le parti per avviare la dismissione. Noi continuiamo a sostenere che possono creare le condizioni perché Jabil cambi idea e queste condizioni le devono favorire il governo e la Regione Campania».

Tutto rimandato a mercoledì prossimo, quando il tavolo di crisi ministeriale si riunirà nuovamente e l’azienda dovrà far sapere cosa intende fare, soprattutto dopo la decisione dei lavoratori di rifiutare la cig. Nell’incontro per l’esame congiunto della cig tra i rappresentanti dell’azienda e i sindacati, svoltosi la scorsa settimana, i delegati della multinazionale americana prospettarono una cassa integrazione ai sensi del dl 148, in continuità con l’ammortizzatore sociale di cui già usufruiscono i lavoratori, a rotazione con il contratto di solidarietà che i 420 dipendenti della Jabil hanno accettato, lo scorso anno, per evitare il licenziamento già annunciato dall’azienda. Una cig che non contempla la chiusura dell’azienda, infatti è considerata transitoria in attesa che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa e non ai sensi della legge 234. Con la decisione dei sindacati, confermata dall’assemblea, di rifiutare la cassa integrazione, la multinazionale potrebbe avviare una procedura di cessazione aziendale e di licenziamento che, però, dovrebbe essere motivata e quindi si aprirebbe una discussione con il Governo e Invitalia e, comunque, dovrebbe pagare lo stipendio ai dipendenti per 6 mesi e altri 2 mesi di mobilità.