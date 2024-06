Vertenza Jabil, tensione a Marcianise: domani tavolo al Mimit

Preoccupazione, ansia ma anche alta tensione nello stabilimento di Marcianise della Jabil in vista dell'incontro che si terrà domani a Roma al ministero delle Imprese e del Made in Italy, ed in cui i vertici della multinazionale Usa - secondo fonti sindacali - dovrebbero confermare la volontà di disimpegno dal sito di Marcianise e dall'Italia, come annunciato il 30 aprile scorso.

Per la giornata di domani, le segreterie casertane dei sindacati dei metalmeccanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm e Failms, hanno proclamato otto ore di sciopero per permettere ai 420 lavoratori dello stabilimento Jabil di raggiungere la capitale con i pullman messi a disposizione dai sindacati.

Il 31 maggio scorso è intanto scaduta la cassa integrazione in deroga per i lavoratori Jabil e quest'ultimi, riuniti in assemblea, hanno detto «no» alla proroga dell'ammortizzatore sociale, andando così allo scontro con l'azienda, che in mancanza di commesse che possano occupare tutti i 420 addetti - è quanto lamentato da anni da Jabil - e senza cig, potrebbe imporre le ferie forzate ai lavoratori, accelerando il processo di dismissione del sito produttivo casertano.

I lavoratori, per ora, non vogliono sentire parlare di ricollocazioni in altre aziende.