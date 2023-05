Da questa mattina urne aperte per scegliere il nuovo sindaco e la composizione del consiglio comunale. Dopo l'insediamento dei 35 seggi elettorali in 12 plessi scolastici della città, le operazioni di voto inizieranno oggi dalle ore 7 fino alle 23 e domani dalle 7 fino alle 15, subito dopo inizierà lo spoglio delle schede.

33.207 sono i cittadini aventi diritto al voto che dovranno scegliere fra due candidati alla carica di sindaco e 328 candidati in 14 liste per 24 posti in consiglio comunale. A sfidarsi per la poltrona di primo cittadino saranno Lina Tartaglione, 47 anni, sposata, 3 figli, odontoiatra e imprenditrice che guiderà una coalizione di centrosinistra formata da ben 10 liste: Più Marcianise in Europa, Cittadini in Movimento, Civica & Libera, Marcianise Terra di Idee, Moderati in Azione, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Riformisti e Democratici, Sinistra e Cambiamento, Vivila Marcianise e Antonio Trombetta, 67 anni, un figlio, medico di base, a capo di 4 liste di ispirazione civica e di centrodestra: Fratelli di Marcianise, Marcianise al Centro, Polo per Marcianise, Trombetta per Marcianise.

Lunedì sera, quindi, Marcianise avrà il suo novo sindaco, non dovendo attendere il turno di ballottaggio poiché i candidati sono due. Per la prima volta sarà una sfida secca. Nel corso della campagna elettorale i due candidati hanno avuto modo di illustrare più volte i loro programmi per il governo della città. Uno dei punti programmatici che i due aspiranti alla poltrona di primo cittadino dovranno mettere in pratica è l'approvazione del Puc, uno strumento urbanistico indispensabile e che manca da circa quaranta anni.

Molti sono, poi, i problemi a cui dovrà far fronte e risolvere il prossimo sindaco, dalla viabilità, con molte strade che sono in pessime condizioni, al rifacimento di diversi chilometri di rete idrica e fognaria nel centro città, come anche l'individuazione di parcheggi, fino al miglioramento delle strutture scolastiche e delle palestre, alla riapertura della piscina comunale e al completamento del Teatro Mugnone.

Molto si dovrà fare anche per rendere più appetibile la zona industriale favorendo gli investimenti, senza dimenticare il commercio ed in particolare sostenere gli ormai pochi esercizi di vicinato del centro città. Tra le infrastrutture che mancano non bisogna dimenticare un'intera zona, quella del rione Medaglie d'Oro, non ancora metanizzata, come anche una cura delle periferie, delle piazze e dei giardini pubblici.