Marcianise, viola il divieto di avvicinamento all'ex: arrestato

Dovrà rispondere di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, nonché di violazione di domicilio, danneggiamento e minacce, un 53enne di Marcianise arrestato dai carabinieri.

L'uomo, nonostante fosse stato sottoposto dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e dell'obbligo di mantenere una distanza minima di 200 metri dalla moglie 47enne, non convivente, questa mattina si è recato presso l'abitazione della donna e, dopo aver abbattuto la porta d'ingresso e messo a soqquadro la casa, l'ha minacciata di morte. La donna, con i due figli, è riuscita a rinchiudersi in cucina, allertando il 112. Quando sono giunti sul posto i militari dell'Arma hanno trovato l'uomo in evidente stato di agitazione che ancora inveiva all'indirizzo della donna. L'uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria per la celebrazione del rito direttissimo.