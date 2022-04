Marcianise, viola obbligo di soggiorno: arrestato esponente clan Piccolo

La polizia di stato di Caserta ha arrestato un 51enne, pregiudicato, considerato elemento di spicco del clan camorristico Piccolo, per aver violato la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Marcianise.

Lo scorso 4 aprile gli agenti della squadra volante del commissariato di Marcianise lo hanno identificato in via Francesco Ommeniello a Recale, comune diverso da quello in cui è obbligato a soggiornare, accertando quindi la violazione della misura. Ieri mattina il 51enne è stato giudicato con rito direttissimo e il giudice, oltre a convalidare l'arresto, ha applicato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria del commissariato di Marcianise.