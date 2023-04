«Il cambiamento non è una parola», è lo slogan scelto dalla candidata a sindaco del centrosinistra, Lina Tartaglione, con il quale ha concluso il suo intervento durante la presentazione ufficiale alle forze politiche e civiche che l'appoggeranno nella campagna elettorale. Nella sede del Pd in via De Felice, Tartaglione alla presenza del deputato Stefano Graziano, del presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero ha sottolineato di aver accettato la designazione con spirito di sacrificio e per iniziare un processo di impegno per la città che per molti versi appare spenta, ferma.

«Vorrei che tutti insieme guardassimo alla possibilità concreta di realizzare un sogno: quello di rendere Marcianise un posto davvero migliore per noi tutti, per i nostri figli e per le generazioni che verranno». Ringraziando le forze politiche e civili che l'hanno indicata ha ancora affermato: «Da oggi parte il percorso di una squadra vincente, che mette insieme competenze e responsabilità, per dare stabilità alla nostra città e allontanare per sempre lo spettro della precarietà amministrativa».

La candidata del centrosinistra, medico dentista e imprenditrice, parlando della ritrosia della cittadinanza nei confronti della politica ha aggiunto: «Il Comune sarà come un cristallo: spiegheremo tutto affinché tutti sappiano e possano dare una mano. Ci confronteremo continuamente con i cittadini e le associazioni, favorendo una partecipazione che venga dal basso». Infine Tartaglione ha citato una frase di Geraldine Ferraro, di origini marcianisane e unica donna candidata alla vicepresidenza degli Stati Uniti: «Occasionalmente nella vita ci sono delle situazioni che non possono essere completamente spiegate con le parole. Il loro significato può essere articolato solo dal linguaggio impercettibile del cuore».

In attesa di una presentazione ufficiale che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, uno dei competitor della Tartaglione, Antonio Trombetta, che dovrebbe guidare una coalizione trasversale, ha parlato di associazionismo e autismo. «Le associazioni della nostra città ha detto - sono dei vettori di promozione culturale, sociale, dei veri custodi delle nostre tradizioni. Favoriscono l'inclusione di bambini speciali facendo sentire meno sole le famiglie con persone autistiche. La loro passione e il loro impegno per Marcianise sarà "messo a regime" dalla nostra amministrazione che con loro costruirà un rapporto di collaborazione stabile. In me, nel loro sindaco, troveranno il primo attivista». Segrete, infine, la strategia e la preparazione della campagna elettorale del terzo candidato a sindaco, Antonello Velardi, indicato da Forza Italia e Lega. L'ex sindaco sarebbe impegnato nella preparazione delle liste da presentare, lo ricordiamo entro il 15 aprile.