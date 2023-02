Quando torneranno ad essere percorribili i marciapiedi di viale degli Antichi Platani a San Leucio? Lo chiede il consigliere comunale di minoranza Pasquale Napoletano con una interrogazione indirizzata al sindaco Carlo Marino e alla giunta nella speranza di ottenere chiarimenti su due fronti: da una parte per sapere quando e se la frazione che ospita il Belvedere tutelato dall'Unesco sarà oggetto di rigenerazione urbana al pari di altri quartieri della città; dall'altra per aprire un dibattito sul destino dell'area considerata strategica per il rilancio turistico del "Pacchetto Caserta", insieme alla Reggia, eppure sprovvista anche solo di un semplice parcheggio pubblico per visitatori.

Intanto, con fotografie allegate, l'interrogazione chiede conto del manto sconnesso e dissestato dei marciapiedi «che rappresenta un elemento di pericolo per i pedoni che vi transitano, soprattutto per le persone anziane e invalide che in caso di caduta possono riportare lesioni fisiche e traumi alle articolazioni».

Inoltre il consigliere di Fratelli d'Italia fa notare che «diversi marciapiedi della città sono in uno stato di incuria totale, come soprattutto quelli presenti in viale degli Antichi Platani in San Leucio prodromo d'ingresso alla Real Colonia, che versano in condizioni di dissesto con buche, dossi e crepe con il rischio che qualcuno possa incorrere in infortuni e possibili lesioni anche irreversibili». Inoltre i marciapiedi di viale degli Antichi Platani durante le precipitazioni piovose diventano ancor più pericolosi, poiché le buche ed i dossi non consentono un corretto deflusso delle acque creando profonde pozzanghere che mettono in pericolo l'incolumità di chi vi transita. Da qui la necessità di conoscere «se esiste un crono-programma per la manutenzione dei marciapiedi pubblici e, in caso affermativo, entro quali termini si intende intervenire al fine di porre in essere interventi di rifacimento dei marciapiedi di viale degli Antichi Platani che si trovano in condizioni di dissesto ed incuria ormai da tempo; quale sia il livello di finanziamento della manutenzione ordinaria e straordinaria dei marciapiedi cittadini ed i motivi per cui non si è ancora intervenuti». E la risposta dell'assessore delegato ai Lavori pubblici Massimiliano Marzo non si è fatta attendere, a rimarcare il merito di essere riuscito ad intercettare finanziamenti per un totale di 670mila euro con i quali sono stati avviati i primi interventi di riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche dopo anni di immobilismo.

«Stiamo lavorando ad un "Piano Marciapiedi" importante per la città - spiega Marzo, anche in qualità di assessore delegato all'Abbattimento delle barriere architettoniche - nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025, che approveremo nei prossimi giorni, abbiamo previsto una voce dedicata proprio all'abbattimento delle barriere architettoniche ed alla sistemazione della pavimentazione dei marciapiedi. Interventi per i quali prevediamo un appostamento di 150mila euro all'anno da fondi comunali. Per viale degli Antichi Platani, inoltre, sempre nel piano Triennale 2023/2025 è inserito un progetto per il ripristino del marciapiede e di elementi di arredo urbano per un importo di 220mila euro. Un intervento che avrà priorità nel momento in cui uscirà una linea di finanziamento ad hoc».