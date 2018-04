Giovedì 26 Aprile 2018, 09:42 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2018 09:42

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Marcianise hanno individuato e sequestrato nella zona industriale di Marcianise il sito di una ex fabbrica dismessa alla fine degli anni Novanta, per un'ampiezza di circa 28.000 mq, da tempo in stato di totale abbandono e in condizioni di evidente degrado ambientale.Sono state rinvenute tonnellate di rifiuti, molti dei quali pericolosi e tossici. Nella fabbrica adibita a discarica c'erano elettrodomestici, pneumatici fuori uso, materiale di risulta di demolizioni di strutture in cemento armato, vasche per lo sversamento dei reflui industriali, oltre che ingenti quantitativi di calce non lavorata, materiale pericoloso per la salute umana.L'illecito abbandono ed accumulo di rifiuti consente, a discapito dell'ambiente, di evitare gli elevati costi necessari per il regolare smaltimento all'interno delle discariche autorizzate. Una pratica illecita che oltre a deturpare gravemente il territorio, qualora svolta all'interno di aree densamente coltivate come quelle in prossimità del sito sequestrato, può provocare irreparabili contaminazioni del suolo.Nei prossimi giorni saranno interessati gli organi competenti per la bonifica dell'intera zona sottoposta a sequestro, mentre il proprietario del terreno è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché responsabile di gravi reati ambientali.