CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 13 Giugno 2019, 11:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I trenta sindaci del comuni che scaricano i reflui nei regi Lagni sono stati convocati, per questa mattina, nella sede della Provincia di Caserta dall'Osservatorio permanente per la tutela del mare domiziano. L'obiettivo è cercare di capire insieme la natura dell'onda nera che ha colpito lo scorso fine settimana la costa.Fra questi ci sarà sicuramente il neo primo cittadino di Castel Volturno, Luigi Petrella, che già si trova alle prese con una prima emergenza piuttosto impegnativa e che sin dal giorno successivo l'elezione è sceso in campo per fare chiarezza sul fenomeno che ha rovinato l'acqua in un tratto di mare a Castel Volturno. Sabato e domenica le acque del mare si sono trasformate rapidamente da cristalline a torbide, passando da un colore naturale a verde petrolio. E la pessima condizione è durata almeno fino a domenica sera, creando problemi di carattere economico al comparto turistico dell'area, ma soprattutto preoccupazione per la salute pubblica. Numerosi i bagnanti quando si sono resi conto del pessimo aspetto della condizione del mare che hanno chiesto il rimborso del noleggio delle attrezzature da spiaggia ai gestori dei lidi; molti altri, invece, sono andati via indignati.