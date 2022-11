Del Sesto consulente del Comune: il salto della quaglia prima delle Politiche

A pochi giorni dalle elezioni politiche era uscita allo scoperto. E dopo aver abbandonato Luigi Di Maio e il suo nuovo gruppo politico Insieme per il futuro-Impegno Civico per passare nel gruppo misto, Margherita Del Sesto, parlamentare eletta nel Movimento 5 Stelle per poi seguire l'ex ministro nel nuovo gruppo, aveva dichiarato di votare Partito democratico e in maniera particolare di appoggiare Stefano Graziano e Tommaso De Simone.

«Ho deciso di sostenere, per il collegio uninominale del Senato, la candidatura di Tommaso De Simone, al quale sono legata da un'amicizia storica, e di Stefano Graziano per il plurinominale della Camera, sulla base di una proficua interazione politica stabilitasi negli ultimi anni. Sono certa che, come futuri rappresentanti istituzionali, svolgeranno il proprio ruolo con la mia stessa dedizione», aveva dichiarato lo scorso 10 settembre.

A un mese dal voto che ha visto il solo Graziano entrare in Parlamento, il sindaco Carlo Marino ha nominato l'impiegata del Comune di Pietravairano consulente onoraria di Palazzo Castropignano con l'obiettivo di curare i rapporti istituzionali con i Ministeri della Cultura e del Turismo e i relativi uffici periferici, con la Regione Campania e con altri Enti territoriali per la partecipazione a specifici bandi di finanziamento, finalizzati al potenziamento delle attività turistico-culturali.

Si tratta di un incarico a titolo completamente gratuito che però consente alla Del Sesto di avere un ruolo importante nell'economia dell'Ente.

È stata la stessa ex parlamentare ad annunciare con un post su Facebook il nuovo impegno. «Con decreto sindacale del 28 ottobre scorso, il sindaco di Caserta Carlo Marino mi ha conferito un incarico di consulenza onoraria, al fine di curare i rapporti istituzionali con i Ministeri della Cultura e del Turismo e con i relativi uffici periferici con la Regione Campania e con altri Enti territoriali per la partecipazione a specifici bandi di finanziamento, finalizzati al potenziamento delle attività turistico-culturali. L'incarico comprende anche l'assistenza nei rapporti istituzionali con la Direzione della Reggia di Caserta, la Direzione del Real Belvedere di San Leucio e con i Comuni campani nei quali sono presenti siti Unesco e con i Club Unesco territoriali. Ringrazio il sindaco Marino ha concluso nella nota - per il prestigioso incarico, per il quale il mio impegno sarà finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti».

L'incarico conferito alla Del Sesto ha fatto storcere il naso a più di una persona. Perché se è vero che si tratta di un incarico a titolo gratuito, si è andati comunque a premiare qualcuno che non è iscritto al Pd.

La politica di Teano, infatti, fu candidata nel 2015 con il M5S al consiglio regionale della Campania senza essere eletta. Nel 2018 invece riuscì a diventare deputata con i 5 Stelle ed essere inserita nella commissione Agricoltura e in quella Cultura, Scienza e Istruzione.

A giugno di quest'anno ha lasciato i grillini per seguire Di Maio, per poi, pochi giorni prima della presentazione delle liste elettorali, decidere di abbandonare anche l'ex ministro e appoggiare Graziano e De Simone. Una dichiarazione d'intenti che non è stata seguita da un tesseramento ufficiale nei Dem.

E questo incarico suona proprio come un contentino per l'appoggio a Graziano. E chi se non il coordinatore della campagna elettorale del Pd poteva accontentare il deputato teverolese?

Mugugni e mal di pancia che si vanno ad aggiungere a quelli già presenti nella maggioranza. L'ex assessore Luigi Bosco non è stato ancora sostituito e Antonio De Lucia attende la nomina per consentire, tra l'altro, l'ingresso in consiglio comunale di Nicola Gentile. Sembra tutto fatto, l'accordo raggiunto - con De Lucia prossimo delegato alle Politiche sociali -, ma intanto il primo cittadino continua a prendere tempo.

E deve farlo anche perché c'è un'altra grana da risolvere. Quella dell'assessore Gerardina Martino che rappresenta il gruppo di Origini in Assise, per la quale il consigliere Donato Tenga avrebbe chiesto la sua testa. E questa non sarebbe la prima volta, dunque il primo cittadino sta valutando possibili cambiamenti in virtù delle insofferenze e delle insoddisfazioni dei consiglieri comunali, come da lui stesso detto all'indomani delle dimissioni di Bosco.

E intanto continua a scalpitare anche il gruppo dei Moderati, con Massimo Russo, a cui era stato promesso un assessorato e che preme per lasciare il suo posto in assise a Michele Picozzi.