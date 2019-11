Ultimo aggiornamento: 09:57

L'Anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere ripulito dai volontari. L'iniziativa è stata promossa da Us Navy, NSA Naples, Allied Joint Forces Command International Club, nell'ambito dell'ampio progetto di sensibilizzazione alla tutela dell'ambiente e del territorio attraverso iniziative concrete. In questo caso i volontari si sono dedicati alla pulizia con la rimozione di rifiuti e ad opere di giardinaggio come il taglio di siepi. A coordinare le attività, entrambi membri del dipartimento di sicurezza della NSA Naples. «L'anfiteatro è un tesoro italiano e noi ci siamo offerti di contribuire al suo decoro e alla sua pulizia» ha spiegato Martinez., un membro attivo del JFC International Club e uno dei volontari in campo, ha sottolineato quanto questi eventi siano importanti in quanto «costruiscono ponti di comprensione culturale». «I marinai sono sempre entusiasti di partecipare a queste iniziative e gli italiani sono sempre felici e molto riconoscenti nel vedere gli americani aiutare la comunità» ha commentato invece, responsabile delle relazioni esterne di Nsa Naples.