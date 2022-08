Marino: «Il Pd sarà il primo partito della provincia di Caserta»

Un impegno importante, una responsabilità notevole, un incarico di prestigio, ma anche scomodo, quello che dovrà assolvere il sindaco Carlo Marino nominato, dal commissario provinciale del Pd Matteo Mauri, coordinatore della campagna elettorale del Partito democratico di Caserta, che vede candidati i casertani Stefano Graziano, Tommaso De Simone, Liliana Trovato e Giuseppe Santagata. Sarà lui il mediatore di un partito che conta una pluralità di anime che, in questo particolare momento, sono più che mai agitate e confuse a fronte di decisioni prese dai vertici del partito che hanno compromesso il precario equilibrio del gruppo di Terra di Lavoro.

Il sindaco della città della Reggia, questo, lo sa bene e sa bene che dovrà sudare non poco per tenere insieme questo composito scenario sia a livello provinciale che nel suo gruppo al governo. Ma anche i vertici provinciali lo sanno e la scelta di Marino non è stata di certo casuale: il sindaco di Caserta è infatti presidente dell'Anci Campania, eletto all'unanimità da tutti i sindaci della Regione Campania e dal 2022 è diventato vice-coordinatore nazionale delle Anci regionali: una posizione privilegiata che in campagna elettorale potrebbe offrire i suoi vantaggi.

Sindaco, è questo un impegno difficile ma anche una sfida importante per le sorti del partito e della campagna elettorale.

«Questo è il contributo che devo dare al partito. Cercherò di dare una mano per il territorio. Aiuterò il commissario, che ha il compito di decidere sul come dovrà essere strutturata la campagna elettorale, mentre io mi occuperò di coordinarla».

Certo, ma in questo caso coordinare significa anche mediare.

«Non mi sottrarrò alla possibilità di mettere insieme figure autorevoli che hanno idee diverse ma un unico sentire comune, che è quello del Partito democratico. In questo momento si devono superare gli egoismi per organizzare una proposta politica che sia autorevole. Cercherò di trovare una sintesi tra le varie anime del partito per ricucire una frattura e lavorare tutti insieme contro il nostro vero avversario, che non è interno, ma sono le destre populiste, che non devono avere la possibilità di andare al Governo».

Crede possibile una ricomposizione, dunque, del partito. Pensa che queste elezioni possano essere da collante e possano creare l'occasione per il confronto mancato fino a questo momento?

«Credo possibile che si possa essere uniti ora nonostante le divergenze. Adesso abbiamo un obiettivo comune che dobbiamo raggiungere. Dopo il 25 settembre si dovrà pensare alla riorganizzazione del Pd che è necessaria, che deve essere fatta. Ma ora non è ancora tempo per questo. Ora dobbiamo mettere da parte quelle pur giuste e legittime aspettative dei singoli, per tendere all'obiettivo che ci accomuna tutti: creare una comunità che sia alternativa, ripeto, alle destre».

Qual è il progetto che intende mettere in campo?

«Io, così come l'intero partito, ho un'ambizione: fare del Pd il primo partito nella provincia di Caserta. È un'ambizione, forse non sarà così, forse i Dem non riusciranno a raggiungere questo scopo ma noi dobbiamo fare di tutto per questo. Bisogna mettere da parte gli individualismi e mettere in campo progetti politici e organizzativi fortemente credibili. Dobbiamo far innamorare della politica Terra di Lavoro, dobbiamo convincere con il nostro dire e con il nostro fare il primo partito in campo in questa competizione elettorale e vale a dire il partito dell'astensionismo».

Manca meno di un mese alle elezioni, come organizzerà il suo lavoro per coordinare al meglio la campagna?

«Chiederò una cabina di regia nella quale dovranno confluire tutte le anime del partito. Dovranno esserci i sindaci Dem delle città più grandi della provincia di Caserta, i Giovani democratici che non vengono più coinvolti in modo strutturale, i consiglieri provinciali e anche i candidati alle ultime regionali. Dovranno esserci uomini e donne espressione dell'intero territorio per meglio delineare le strategie di intervento su tutta l'area provinciale e per garantire quello spirito di appartenenza che ci tiene uniti e che ora più che mai deve essere rafforzato».

Anche nella sua maggioranza, però, ci sono dei malumori. La candidatura di Liliana Trovato non è stata accolta da tutti in modo positivo. Come farà a trovare la quadra?

«Per il momento la situazione è sotto controllo. Ma anche in questo caso tutte le criticità devono essere messe da parte per poter lavorare insieme e bene. Dopo il 25 settembre sarà possibile il confronto laddove necessario e la composizione di tutte le problematiche».

Questo ulteriore impegno, considerato anche il fatto che lei riveste un doppio incarico nelle Anci ed è un avvocato, la distrarrà dall'amministrazione della sua città?

«Io sono in primis il sindaco di Caserta e la mia attenzione e il mio lavoro in e per questa città saranno sempre al primo posto. Non sottrarrò tempo alla gestione del mio territorio. Ma mi impegnerò al massimo anche in questa campagna elettorale».