Il consiglio comunale di Caserta della settimana scorsa ha segnato in maniera chiara che le difficoltà di tipo politico ci sono all'interno della maggioranza ma anche all'interno dell'opposizione, molto spesso assente e soprattutto non incisiva nel contrastare l'amministrazione comunale. Una situazione di cui tutti i consiglieri di minoranza sono consapevoli ed in aula rimangono pochi consiglieri a controbattere è questo il caso di Roberto Desiderio, di Forza Italia che ha rimarcato: «Ho votato, in maniera convinta, contro al bilancio ed il mio è stato un voto non solo politico perché ritenevo quel documento tecnicamente non corretto, basti guardare al rapporto con il concessionario, alle somme non incassate di tari ed altro. Però, rimane un fatto che è incontrovertibile, noi non siamo una vera opposizione perché rimaniamo in pochi a battere i pugni».

I problemi all'interno dell'opposizione hanno più sfaccettature a partire dal fatto che la prossima primavera si svolgeranno le elezioni amministrative ed in questa fase la posizione attendista è quella più quotata, perché ancora non è stato definito il candidato sindaco e quindi, al momento, tutti i gruppi non hanno interesse, eccenzion fatta per Speranza per Caserta, a far concludere il mandato al sindaco Carlo Marino. Un concetto, quest'ultimo, che si legge dall'andamento dell'ultimo Consiglio ma è stato esplicitato anche da un componente della minoranza, si tratta di Riccardo Ventre che cinque anni fa sfidò al ballottaggio Marino. «La minoranza non ha interesse - ha affermato Ventre tra il serio e il faceto però svelando una profonda verità - a far cadere Marino perché ogni giorno in più che lui amministra aumentano i consensi per il centrodestra e quindi a pochi mesi dalla conclusione della consiliatura l'opposizione non ha interesse a concludere adesso il suo mandato».

La vicenda delle elezioni comunali incide sull'andamento del consiglio comunale perché al momento il centrodestra è in apparente stasi, aspettando delle indicazioni dei vertici nazionali sui possibili candidati sindaco anche tenendo conto dello scacchiere regionale, in quanto si dovrà decidere prima per il comune di Napoli e poi gli altri capoluoghi. La scelta riguarda l'indicazione del partito deputato ad individuare il candidato e la partita è giocata tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. In provincia di Caserta, Forza Italia, avendo indicato il candidato governatore della Regione Campania, dovrebbe essere fuori da questa partita delle comunali e quindi il confronto è tra Lega e Fratelli d'Italia che qui sono rappresentati dal consigliere regionale Gianpiero Zinzi e dalla senatrice Giovanna Petrenga.

Però ci sono altri aspetti che emergono sul caso del Consiglio dell'altro giorno nel corso del quale non è stata neanche presa in considerazione la possibilità di chiudere anticipatamente la consiliatura perché i numeri lo avrebbero consentito se Italia Viva avesse deciso di rimanere in aula e votare contro il bilancio e l'opposizione fosse stata presente. Quest'ultima considerazione tira in ballo un argomento che è stato oggetto di scontro qualche giorno via social, e si tratta del famoso gettone di presenza. Lo scontro ha riguardato un consigliere comunale di maggioranza ed i consiglieri Norma Naim e Francesco Apperti che all'ultimo Consiglio non sono stati presenti: Naim era assente per motivi di salute mentre Apperti ha seguito solo una parte della discussione per motivi personali. «Il problema del gettone di presenza - ha detto Naim - non è marginale nella decisione di mantenere questa amministrazione, basta guardare il verbale della prima seduta dei consigli comunali, perché non vanno proprio deserte quelle sedute».



