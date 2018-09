CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 7 Settembre 2018, 11:30

La verità emergerà solo in parte dall'autopsia eseguita ieri all'Istituto di medicina legale di Caserta. Sarà possibile stabilire, dagli esami, se oltre al colpo di pistola che l'ha ucciso sul corpo di Mario Pio c'erano altre ferite, segni di colluttazione che potrebbero essere sfuggite all'analisi cadaverica esterna. Ma, soprattutto, i medici legali dovranno mettere nero su bianco ciò che sin da subito è sembrata una certezza: a premere il grilletto è stato Mario Pio e non qualcun altro.Fatto ciò, sarà il tempo solo del dolore. Per l'intera città di Marcianise, che oggi darà il suo ultimo saluto al 22enne. Ma sarà anche il momento della verità perché se è vero che Mario si è suicidato è altrettanto vero che le ragioni del suo gesto restano avvolte nel mistero. Un mistero che la Procura intende chiarire con la stessa energia profusa nei giorni scorsi quando ogni sforzo è stato profuso per cercare Mario Pio dopo che si è allontanato di casa venerdì per non farvi più ritorno.