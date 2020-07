LEGGI ANCHE

Unadi 39 anni, Domenico Cantone,(Caserta), è stata arrestata dai carabinieri di Aversa con l'accusa di. Secondo quanto si è appreso Cantone ha impugnato la sua, detenuta legalmente, eedile di 51 anni per fortuna senza colpirlo.L'episodio è avvenuto nei pressi di un cantiere che si trova del comune casertano. L'arresto dell'uomo è stato convalidato: il giudice ha disposto per lui i domiciliari. Secondo gli investigatori il movente dell'aggressione a mano armata non sarebbe riconducibile a vicende di carattere politico piuttosto a motivi privati, verosimilmente legati all'attività lavorativa dell'operaio.