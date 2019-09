Allestisce 'un market della droga' presso la sua mansarda, arrestato per spaccio, Enrico Giallaurito, 24 anni di Aversa. Sono stati gli agenti del commissariato di Santa Maria Capua Vetere diretti dal dott. Stanislao Caruso a fermarlo a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata presso la sua abitazione di via Pietro Gobetti a Bellona dove veniva rinvenuta, sotto ad un mobile della cucina, circa 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e 125 grammi del tipo hashish ed ancora un bilancino di precisione, nonché, la somma di euro 1300 circa in banconote di piccolo taglio ritenuta provento del reato di cessione di stupefacenti.



Giallaurito era stato già tratto in arresto nel 2016 a seguito di mandato di arresto internazionale emesso dalle autorità tedesche per il reato di furto, estorsione, frode informatica e truffa in concorso. Nel 2016 a Vitulazio insieme alla moglie fu oggetto di un agguato nel corso del quale rimase ferita alla mano in maniera lieve la figlia di tre anni. per questi fatti fu fermato un 32enne di Bellona e finirono sotto inchiesta due persone del posto con gli stessi precedenti penali di Giallaurito.

Giovedì 26 Settembre 2019, 15:55

