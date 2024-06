«È una sconfitta amara. La desolazione è tutta nella consapevolezza di non poter portare avanti il lavoro avviato e costato sacrifici e moltissimo impegno. In parte me lo aspettavo ma non da restare addirittura fuori dal ballottaggio, seppure per poche preferenze. Ma durante i cinque anni di governo abbiamo dato una visione poco edificante della politica all'esterno del municipio. I continui dissidi di coalizione hanno disorientato i cittadini e questo è il risultato». Non più a caldo, ma qualche ora dopo lo spoglio, il sindaco oramai uscente, Luigi Petrella, traccia un'analisi del voto ed è impietoso in parte anche verso se stesso, ma soprattutto con gli alleati di squadra, che spesso si sono dimostrati come se fossero avversari.

«Vado fiero di molti atti amministrativi portati avanti - dice Petrella - ma non certo per gli oltre venti assessori che sono stato costretto a cambiare. Non avrei voluto, né dovuto rincorrere continue crisi di maggioranza. Ma chi non vive di politica attiva non può comprendere le difficoltà di mantenere la squadra unita. Tuttavia, i nostri alleati hanno esagerato, e adesso ne paghiamo le conseguenze. C'è stato nella amministrazione chi doveva concentrarsi più nell'interesse collettivo, che di quello di bottega».



Non fa nomi Petrella, ma i riferimenti sono molto chiari, e il primo è alla Lega. Il partito, retto a livello locale da Domenico Giancotti e Salvatore Mastroianni come provinciale, è entrato in maggioranza dopo molti mesi dalla vittoria elettorale, proprio per delle pretese che il sindaco non desiderava concedere. E da allora, i suoi dirigenti hanno avuto cariche e nomine in ogni settore, provocando malumori negli altri alleati. Così, Petrella, piuttosto che concentrarsi sulle ferite ataviche del territorio ha dovuto soprattutto fare da sarto, cercando di cucire strappi e mettere pezze costantemente.

In questa condizione il sindaco uscente non sa ancora come gestire il ballottaggio e chi appoggiare, se far confluire le proprie preferenze su uno dei candidati in lizza, oppure no. «Deciderò insieme alla squadra di Fratelli d'Italia. Noi ci siamo e restiamo al servizio della collettività». Il ballottaggio si avvicina. Pasquale Marrandino si dice certo che l'uscente più che apparentamento politico faccia prevalere la parentela e se dovrà appoggiare qualcuno sarà la cugina Anastasia. A sua volta la candidata del campo progressista esclude allenaze col centrodestra.