CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 28 Marzo 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La dicitura «autonoma» accanto alla definizione di Soprintendenza della Reggia deve aver confuso le idee a chi avrebbe dovuto vigilare sulla correttezza dell'organizzazione degli eventi a Palazzo Reale. Di autonomia che sfiora l'autogestione si legge tra le pieghe dell'inchiesta che, alcune settimane fa, ha portato i carabinieri ad acquisire tutti gli atti inerenti gli eventi che si sono tenuti in Reggia nel corso del 2018 e il direttore ad interim, Antonio Lampis, a sospendere i «Martedì», aperture straordinarie del sito Unesco organizzate con la collaborazione delle associazioni per dare spazio a kermesse teatrali, musicali e altro. I magistrati indagano sui «Martedì», ma anche sulle mostre, le esposizioni e altre manifestazioni che si sono tenute l'anno scorso a Palazzo. Al momento non c'è, sul fascicolo aperto in Procura, una ipotesi di reato, né ci sono soggetti indagati, tuttavia i carabinieri sono tornati negli uffici della Soprintendenza per portare via altri documenti e i vigili urbani di Caserta hanno notificato due inviti a comparire a carico di altrettanti funzionari, addetti alla valorizzazione del patrimonio e alla sicurezza. Ché, trapela in questi giorni, nell'occhio del ciclone è finito l'anomalo ricorso a una oligarchia di ditte che si sono occupate dell'organizzazione degli eventi. Sempre le stesse. Come sempre gli stessi sarebbero stati i professionisti incaricati di preparare gli incartamenti utili a ottenere le autorizzazioni necessarie per la gestione degli eventi nei locali vanvitelliani.