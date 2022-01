Mascherina Ffp2 e forse con il tampone: a Caserta pronti a tornare in aula

Fino a decisione contraria, le scuole dovranno riprendere l'attività didattica il prossimo lunedì. Nonostante la decisione annunciata due giorni fa da parte del Governo di rientrare il 10 gennaio, non è del tutto accantonata l'idea di posticipare il rientro di una decina giorni, così come proposto dal governatore della Campania Vincenzo De Luca e ribadito dal primo cittadino di Caserta Carlo Marino, che è intervenuto sulla questione anche in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati