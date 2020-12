Trema il cuore del Matese. Da ore alcuni fenomeni misteriosi tengono in allerta i residenti alle pendici del massiccio. Paline della neve a bordo strada che vibrano senza motivi apparenti, instabilità elettromagnetiche e puzza di zolfo hanno attirato l’attenzione di curiosi e di esperti, che ora si interrogano sulla natura dei singolari episodi. Non è ancora chiaro se si tratta di fenomeni naturali o artificiali, ma l’area in cui sono stati rilevati i casi insiste nei pressi di una cava di bauxite. Chi con i propri occhi ha visto le paline vibrare, spiega che fermandole con la mano impiegano alcuni secondi per tornare ad oscillare. Mentre un recipiente d’acqua poggiato proprio di fianco ai pali mostra un’ondulazione dell’acqua differente e irregolare. Proprio per l’alto rischio sismico della zona, l’attenzione dei ricercatori è stata subito massima: così già nelle scorse ore si sono messi al lavoro i tecnici dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che vogliono andare a fondo per capire l’origine dei fenomeni.

Ultimo aggiornamento: 17:07

