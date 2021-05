Il figlio di Nino D'Angelo sposo a Portico: Toni e Roberta tra applausi e fan «scelti»

PORTICO. Ad attenderlo fuori al municipio di Portico c’era anche un piccolo gruppo di fan. Sorrisi, battute, qualche selfie, poi dritto in sala consiliare. Nino D’Angelo, icona pop della canzone napoletana, non poteva certo arrivare in ritardo. Alle 12 in punto il figlio Toni, regista e sceneggiatore, e Roberta Buonpane, giornalista di Portico e press agent dell’ormai marito, sono convolati a nozze.

APPROFONDIMENTI IL CARTELLONE Gli appuntamenti della settimanaa Caserta e in provincia L'INIZIATIVA Riapre la reggia di Carditello: yoga,bike, camminate e laboratori...



Il rito civile è stato celebrato dal sindaco Giuseppe Oliviero, con tanto di fascia tricolore e mascherina, alla presenza di pochissimi invitati. Alla cerimonia ha partecipato anche il presidente del consiglio comunale, Luigi Piccirillo, amico della sposa, cui il sindaco ha ceduto l’augurio alla coppia.



L’annuncio del matrimonio, tenuto in gran segreto, è arrivato a cose fatte attraverso il profilo Facebook di Nino D’Angelo: «Oggi mio figlio Toni si è sposato con Roberta. Avranno un figlio che si chiamerà Gaetano (nome di battesimo del cantante, ndr) ed io sarò ancora una volta un nonno felice».