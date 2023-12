"Mortui ut patriae vivat" è la grande epigrafe scolpita nella sommità del Sacrario militare nazionale di Monte Lungo e che ricorda quotidianamente ai visitatori e ai tanti automobilisti che transitano lungo la Casilina, tra Campania e Lazio, l'orgoglio e il sacrificio di chi ha combattuto e donato la vita per la liberazione del Paese dall'occupazione tedesca. E a dire "grazie" - a nome di tutti gli italiani - a quei giovani eroi che, proprio in questi luoghi nel freddo dicembre 1943, riportarono il tricolore a sventolare dopo l'armistizio, sarà oggi il Presidente Sergio Mattarella, nel giorno dell'ottantesimo anniversario della storica Battaglia. Per il Capo dello Stato non sarà la prima cerimonia nel sito storico-militare di Mignano Monte Lungo ma un ritorno a distanza di cinque anni.

quell'occasione, l'8 dicembre del 2018, Mattarella in un messaggio evidenziò tutto il valore e significato dell'evento: «La battaglia di Monte Lungo testimoniò la rinascita dell'esercito italiano dopo l'armistizio. Primo episodio bellico di consistente rilievo che vide un'unità militare italiana combattere a fianco degli alleati in una delle pagine più significative della lotta per la liberazione del Paese, rappresentò l'avvio del percorso che si propagò, via via, lungo tutta la penisola, sino al completo recupero dell'indipendenza. Una battaglia che valse a scrivere una delle storiche pagine del riscatto dell'Italia e pietra angolare delle nuove forze armate. A quei valorosi va il sentimento di rispetto e gratitudine della Repubblica. Ai Caduti delle forze armate e della lotta di liberazione che sacrificarono la propria vita sul sentiero della rinascita del Paese e della libertà, rivolgo l'omaggio della nostra comunità nazionale».

Il programma della cerimonia non dovrebbe discostarsi molto rispetto a quello di cinque anni fa (non sono dunque previsti, per questioni di sicurezza, i tradizionali discorsi commemorativi): il Presidente arriverà intorno alle 10.30/10.45; alle 11 l'ingresso nel Sacrario del Medagliere dell'associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione e dei Labari delle associazioni combattentistiche e d'Arma, quindi gli onori ai Gonfaloni decorati con medaglia d'oro al Valor Militare, poi il momento più atteso e solenne con gli onori ai Caduti e deposizione della corona, cui seguirà la preghiera per la Patria e la benedizione dei tumuli. Al termine il Capo dello Stato si recherà nel vicino museo per apporre la propria firma nell'Albo d'Onore, alla presenza del capo dell'ufficio per la Tutela della Cultura e della Memoria - Ministero della Difesa, generale Paulet, e del direttore del Sacrario di Monte Lungo, primo luogotenente Daniele Galardo.

Nonostante le rigorose misure di sicurezza, saranno comunque in tanti a salutare il Capo dello Stato, a cominciare dagli alunni locali. Ad accogliere Mattarella, e la sottosegretaria per la Difesa Isabella Rauti, le massime autorità civili, militari e religiose, tra cui il prefetto Giuseppe Castaldo, il questore Andrea Grassi, il comandante provinciale dei carabinieri, Manuel Scarso, e della Guardia di Finanza, Nicola Sportelli, il governatore Vincenzo De Luca, il presidente del consiglio regionale, Gennaro Oliviero, il presidente della Provincia, Giorgio Magliocca, i parlamentari Gimmi Cangiano, Marco Cerreto, Stefano Graziano e Gianpiero Zinzi, l'europarlamentare Aldo Patriciello, il consigliere regionale Giovanni Zannini e circa 40 sindaci dell'area dell'Alto Casertano e del Basso Lazio.

Intanto ieri, nella prima giornata delle celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della Battaglia di Monte Lungo (a cura dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea De Luca) varie le iniziative susseguitesi nel centro cittadino: presentazione del volume "Assalto alla Collina - Montelungo 8-16 dicembre 1943" di Nicola Bottiglieri; corteo, interventi, esecuzione dell'Inno di Monte Lungo (del cantautore Paolo Barabani), consegna premi scolastici, staffetta dei giovani dell'Atletik Mignano che hanno portato una fiaccola fino alla sommità di Monte Lungo per l'accensione dei falò rievocativi della Battaglia. In chiusura fuochi pirotecnici celebrativi all'insegna del tricolore.