Salvini nel carcere di Santa Maria: chi sbaglia paga, ma non infangare divise

Il leader della Lega Matteo Salvini è giunto poco prima delle 18 al carcere di Santa Maria Capua Vetere e si è intrattenuto a colloquio con la direttrice, Elisabetta Palmieri. Sono presenti anche, in attesa di incontrare Salvini, dirigenti sindacali degli agenti penitenziari.

«Sono qui a ricordare che chi sbaglia paga, soprattutto se indossa una divisa - ha detto Salvini - questo però non vuol dire infangare e mettere a rischio la vita di 40mila appartenenti alla polizia penitenziaria che rendono il Paese più sicuro».

«Non c'ero in quei giorni, ero assente per gravi problemi di salute. Penso che quelle immagini, che sono agghiaccianti, abbiano ferito e turbato tutti». Cosi il direttore della casa circondariale Elisabetta Palmieri. Alla domanda su come sia potuto accadere, risponde: «Le motivazioni possono essere tante; c'era stata comunque una protesta molto, molto forte, il giorno prima da parte dei detenuti alla notizia del primo caso Covid. Si erano impossessati di alcune sezioni e anche barricati all'interno. Ma non si può rispondere con la violenza. Non sono giustificate quelle immagini e sono agghiaccianti». Le Immagini, del circuito di videosorveglianza, dice di non averle viste prima. Quanto alle telecamere spente in alcune zone del carcere si sarebbe trattato di un guasto. «Probabilmente erano rotte» dice.