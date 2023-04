Maurizio De Giovanni al "Capua il luogo della lingua festival" da neo presidente della Fondazione Premio Napoli

"Senza lettura non c'è futuro": così lo scrittore Maurizio De Giovanni ha salutato ieri gli studenti del Liceo Pizzi di Capua inaugurando di fatto la sua nomina alla presidenza della Fondazione Premio Napoli. L'incontro, che ha anticipato l'appuntamento di maggio con la 18esima edizione del Capua il Luogo della lingua festival, ha dato il senso di un impegno condiviso da sempre: avvicinare i giovani alla lettura.

E ha più volte sottolineato che per lui "tornare a Capua è come tornare a casa" tra gli applausi di una platea aperta alla città per gli appuntamenti di “Aspettando il festival”, gli incontri che precedono la diciottesima edizione di maggio del "Capua il Luogo della Lingua", il festival letterario più longevo della provincia di Caserta e che, con la direzione artistica di Giuseppe Bellone e promosso dall’associazione Architempo, si ispira al “Placito Capuano”, primo documento scritto del volgare italiano che vede nella Capua Longobarda del 960 la sua genesi.

"Capua il luogo della Lingua festival" compie diciotto anni ed è il mio luogo del cuore - ha sottolineato De Giovanni - quello che mi ha individuato come scrittore prima ancora che io mi rendessi conto di esserlo. Una rassegna che ritengo importantissima per la cultura di questa Regione perché è un modo di confrontare le nostre tradizioni culturali con quello che siamo diventati adesso e ci proietta nel futuro".

Dopo i saluti del dirigente scolastico Enrico Carafa e dell'assessore alla Cultura del Comune di Capua Vincenzo Corcione, l'incontro è stato moderato dalla docente Daniela De Rosa, organizzatrice dell'evento insieme alla collega Giovanna Ricciardella. Un dialogo alimentato dalle domande che De Giovanni ha apprezzato molto, soprattutto per la lettura attenta e sensibile che i ragazzi hanno dimostrato di aver riservato a “Caminito. Un aprile del Commissario Ricciardi” (Einaudi), il nuovo libro dedicato al commissario protagonista della fiction di punta della Rai.

Una preparazione per la quale lo scrittore si è complimentato anche con i docenti e il dirigente scolastico Enrico Carafa prima di ribadire alla platea pronta all'ascolto: "Praticate la lettura quale azione rivoluzionaria da compiere ogni giorno. Perché leggere è l'atto creativo tra i più potenti di cui disponiamo per essere protagonisti di storie e del nostro futuro. Diffidate dagli schermi che vi rendono spettatori passivi di quello che qualcun altro ha deciso per noi".

E non a caso nel 2017 il "Capua il Luogo della Lingua festival" consegnò a Maurizio De Giovanni Il Premio Placito Capuano, riconoscimento che dal 2014 viene attribuito ad una personalità del mondo culturale che contribuisce alla diffusione della lettura in Italia. Premio consegnato alla scrittrice Dacia Maraini nel 2014, al regista Matteo Garrone nel 2015, all’attore e scrittore Marco D’Amore nel 2016, allo scrittore Lorenzo Marone nel 2018, al regista Saverio Costanzo nel 2019, al cantautore, poeta e scrittore Roberto Vecchioni nel 2020, e al linguista Domenico Proietti nel 2022.

“Il nostro è un festival che dal 2005 declina la scrittura, che è il suo asse portante - ha spiegato il direttore artistico Giuseppe Bellone - e che dal 2020 è il soggetto coordinatore del Patto per la Lettura per Capua, riconosciuta dal Ministero della Cultura Città che Legge”. E proprio il festival, unitamente ai progetti di promozione della lettura che le scuole di Capua aderenti al Patto svolgono, sono le caratteristiche alla base del riconoscimento. Grande è la sintonia con il Liceo Pizzi con il quale da anni collaboriamo, incontrando autori che trovano nei ragazzi dei lettori fantastici, grazie al lavoro dei professori".

Il libro

Cinque anni possono cambiare un mondo. Una vita, tante vite. Il grande ritorno del commissario Ricciardi.

È il 1939, sono trascorsi cinque anni da quando l’esistenza di Ricciardi è stata improvvisamente sconvolta. E ora il vento d’odio che soffia sull’Europa rischia di spazzare via l’idea stessa di civiltà. Sull’orlo dell’abisso, l’unico punto fermo è il delitto. Fra i cespugli di un boschetto vengono ritrovati i cadaveri di due giovani, stavano facendo l’amore e qualcuno li ha brutalmente uccisi. Le ragioni dell’omicidio appaiono subito oscure; dietro il crimine si affaccia il fantasma della politica. Con l’aiuto del fidato Maione – in ansia per una questione di famiglia – Ricciardi dovrà a un tempo risolvere il caso e proteggere un caro amico che per amore della libertà rischia grosso. Intanto la figlia Marta cresce: ormai, per il commissario, è giunto il momento di scoprire se ha ereditato la sua dannazione, quella di vedere e sentire i morti.