CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 5 Maggio 2019, 15:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ne abbiamo contati almeno quindici che si picchiavano fra loro»: così raccontano alcuni cittadini di Sant'Andrea del Pizzone, a proposito di una rissa scoppiata nel centro della frazione di Francolise, dove da tempo nelle ore serali e notturne non c'è più pace.L'episodio è accaduto all'esterno di uno dei due bar frequentati da giovani locali e di aree limitrofe e, ancora una volta, a terra sono finiti cocci di bottiglie ed altri oggetti lanciati. Quando i carabinieri della compagnia di Mondragone e gli agenti del commissariato di polizia di Sessa Aurunca sono giunti sul posto, nella notte fra venerdì e sabato, i ragazzi si erano già dileguati. Il luogo degli schiamazzi è sempre lo stesso: piazza De Gasperi e dintorni. I residenti della zona non ne possono più del crescendo di episodi violenti e sono molto preoccupati per la piega che sta prendendo la movida di quello che era finora conosciuto come un tranquillo territorio dell'agro caleno.