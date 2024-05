Maxi rissa, lancio di pietre e inseguimenti nella comunità bulgara a Mondragone, il sindaco lancia Sos al Prefetto

Uno scontro violento, all'interno della comunità bulgara residente a Mondragone si è verificato nella tarda serata, Sono ancora tutta da ricostruire le cause dell'accaduto. Restano le immagini, immortalate anche da alcuni filmati amatoriali, di guerriglia urbana, di un acceso scontro andato in scena tra viale Margherita e via Savona nel pieno centro urbano ed a due passi dal mare. Nella zona cioè dove si registra la maggiore concentrazione di immigrati provenienti dalla Bugaria e che hanno trovato alloggio nel parco Nuova Florida e nelle abitazioni delle traverse adiacenti una volta fittare soprattutto come case per la villeggiatura estiva.

Decine di persone si sono riversate in strada, tra cui numerosi giovani e giovanissimi, inseguendosi ed insultandosi tra lanci di pietre ed urla, molti armati di mazze, bastoni e grosse assi di legno, tra automobisti e passanti sconcertati per quanto stava accadendo.

Per fortuna non si registrano feriti o vittime. Le cause sono tutte da capire. Forse uno scontro tra bande rivali o un tentativo di furto sventato oppure una lite per futili motivi.

La reazione del sindaco Francesco Lavanga è stata immediata. Il primo cittadino ha inviato una nota al prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo per richiedergli la convocazione d'urgenza del tavolo provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ha chiesto il coinvolgimento "di tutti i livelli istituzionali preposti alla tutela dell'ordine pubblico" e "misure straordinarie e provvedimenti tesi a rafforzare il presidio dello Stato sul nostro territorio". Ha poi sottolineato come "la polizia locale da sola non riesce ad arginare simili fenomeni di violenza urbana". Lavana infine ha ribadito come "la vicenda richiedere la massima attenzione da parte di tutte le istituzioni preposte a garantire la sicurezza in città" ed ha annunciato che informerà della vicenda il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi.