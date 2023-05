Marcianise: sequestrati beni per 1,5 milioni di euro ad un imprenditore vicino al clan dei casalesi

I finanzieri della compagnia di Marcianise hanno effettuato un sequestro prevendito di quote societarie, di beni per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro, nei confronti di un imprenditore casertano operante nel settore della grande distribuzione.

Il provvedimento, emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, arriva dopo una misura di prevenzione patrimoniale già in atto dal febbraio scorso sempre a carico dello stesso imprenditore, ritenuto vicino al clan camorristico Belforte e al clan dei casalesi del gruppo Zagaria.

In quella occasione, i finanzieri del comando provinciale di Caserta e i carabinieri del ros di Napoli, avevano sottoposto a sequestro beni per un valore di circa 56 milioni di euro, fra cui 8 aziende attive nel settore immobiliare, edile e della grande distribuzione e commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, con all'attivo una catena di supermercati composta da 21 punti vendita operanti nel capoluogo e in altre località della provincia di Caserta.