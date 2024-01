Sono arrivati fin nella regione cinese di Hong Kong i flussi di danaro provenienti da una colossale truffa organizzata nell'agro aversano, tra Casal di Principe e San Marcellino da almeno 6 persone tra cui una donna - residenti tra le province di Salerno e Napoli finite in carcere. La Procura della Repubblica di Napoli Nord, guidata dal magistrato Maria Antonietta Troncone, ha infatti coordinato un'operazione che ha portato all'esecuzione di misure cautelari personali e reali da parte della compagnia pronto impiego della Guardia di finanza di Aversa, agli ordini del capitano Pasquale Di Lorenzo.

E così, sono state arrestate 6 persone, mentre è stato disposto il sequestro preventivo per un valore di circa 16 milioni di euro a carico di 34 soggetti e disposto un ulteriore sequestro preventivo di crediti d'imposta fittizi del valore di circa 48 milioni nei confronti di 35 persone residenti in 12 regioni italiane.

Alcuni dei principali componenti della "cricca", sono stati rintracciati in altre località italiane e arrestati. Si tratta dei casertani Salvatore Conte di 56 anni di Frignano (arrestato a Brindisi); Gennaro Chianese, 37 anni, di San Marcellino. Con loro sono finiti in carcere i napoletani Giovanni Di Maio, 63 anni, di Torre Annunziata e Mariarca La Camera, 44 anni, di San Giorgio a Cremano oltre che i salernitani Nicola Cortese, 46 anni e Italo Toscano, 48 anni residenti a Camerota e Pagani. Gli arrestati sono per la maggior parte imprenditori o soci di attività edilizie, ma avevano creato altre imprese, praticamente società fantasma cosiddette "cartiere" con nomi di fantasia e sedi inesistenti in Campania o in altre regioni d'Italia. Anche gli immobili, sui quali avrebbero dovuto eseguire i lavori di bonus facciate rientranti nel cosiddetto "Decreto Rilancio" e dislocati in dodici regioni d'Italia, sono risultati inesistenti.

In particolare, gli imprenditori avrebbero ceduto a Poste italiane terzo soggetto in buona fede - crediti di imposta pari a circa 130 milioni di euro accumulati grazie alle agevolazioni del "Decreto rilancio" e relative a lavori edilizi mai eseguiti in diverse regioni, facendo poi sparire il denaro ricevuto in cambio. È l'accusa della Procura normanna che ha recepito in pieno la ricostruzione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord. Tutti gli altri indagati risiedono in diverse province italiane, tra cui Pordenone e Perugia. I reati contestati sono a vario titolo quelli di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e l'autoriciclaggio. L'indagine, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, ha svelato un sistema composto da circa 50 società "cartiere", esistenti cioè solo sulla carta, i cui rappresentanti legali hanno dichiarato falsamente tra il 2021 e il 2022 di avere in corso di esecuzione lavori di riqualificazione energetica con il superbonus e di rifacimento di facciate di edifici residenziali situati in Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia, Lombardia, Piemonte, Marche, Campania, Sicilia, Sardegna, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto.

Una mole di documentazione fasulla servita esclusivamente per accedere alle detrazioni previste dal decreto e accumulare così crediti di imposta cedibili a terzi e dunque monetizzabili. I crediti sono stati ceduti a Poste italiane, ovviamente estranea all'inchiesta e all'oscuro di tutto, in cambio di diversi milioni di euro, che gli indagati hanno fatto sparire attraverso soggetti e società compiacenti, italiane ed estere. Infatti, dopo avere incamerato le somme hanno iniziato a effettuare decine di bonifici su altri conti correnti riconducibili agli stessi indagati alcuni dei quali aperti in Cina dove poi non è stato poi più possibile fare accertamenti. L'indagine delle fiamme gialle di Aversa è nata seguendo una pista di flussi di danaro sospetti ma del tutto diversa. Successivamente, gli investigatori si sono trovati di fronte a una maxi truffa che è stata possibile mettere in atto all'inizio dell'entrata in vigore del decreto: attività gestita oggi diversamente dopo una serie di truffe perpetrate da pseudo imprese operanti nel settore dell'edilizia.

Intanto, è in corso sempre davanti al Tribunale di Napoli Nord, un processo con accuse del tutto simili su un giro di società nel settore edilizio circa 600 compagini - cosiddette "cartiere", che avrebbero prodotto una frode fiscale da svariati milioni di euro. Sono sotto processo 14 imprenditori (su un totale di settanta dell'inchiesta madre) per accuse risalenti al 2018 e anche in questo caso le indagini si sono spostate in altre regioni, come la Toscana. A un imprenditore furono sequestrati due appartamenti a Poggibonsi (Siena), conti-correnti e di auto di lusso - una Ferrari, una Porsche Cayenne e una Range Rover il tutto per un valore di quasi 900mila euro.