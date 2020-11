Oltre 230 kg di mele che venivano vendute come prodotti Igp, e quindi di qualità superiore e ad un prezzo più alto, sono state sequestrate dai carabinieri forestali del nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale al mercato ortofrutticolo di Maddaloni. I controlli sono stati disposti dall'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari; nel corso della verifica, sono stati rinvenuti all'esterno del capannone adibito allo smercio, 80 imballaggi in plastica per ortofrutta contenenti mele evocanti il prodotto Igp. Su ogni frutto, infatti, è risultato applicato un bollino adesivo con la dicitura «Melannurca Campana Igp Rossa del Sud», mentre altri 40 imballaggi simili erano già stati venduti. I militari hanno scoperto che non si trattava di melannurca, perché sui contenitori mancavano le indicazioni previste dal disciplinare di produzione della Igp «Melannurca Campana»; è così scattato il sequestro e la denuncia del venditore alla Procura di Santa Maria Capua Vetere.

