Giustizia civile in provincia di Caserta, i numeri di chiusura del 2022 ci dicono che stiamo tornando rapidamente ai livelli pre Covid, specie nei settori Lavoro e Previdenza. Crollano invece i numeri dei fallimenti, come pure dei pignoramenti, ed è l'effetto da un lato delle misure di sostegno del governo, dall'altro dei redditi ridotti al lumicino. Ma andiamo a leggere i numeri dei due tribunali del nostro territorio.



Il datawearehouse del Ministero della giustizia mostra un lieve calo dei procedimenti civili iscritti a ruolo presso l'ex caserma Mario Fiore nel corso del 2022, che si sono fermati sulla soglia delle diecimila unità, sugli stessi livelli del 2020 più che del 2021. Raggiunto invece un piccolo primato per quanto riguarda le sentenze depositate, che hanno toccato quota 4.800. In calo invece i decreti ingiuntivi, che si sono fermati a 3.081 contro i 3.536 del 2021. Superano quota 8.300 i fascicoli iscritti nella sezione Lavoro e Previdenza. Non saranno gli 11mila del periodo prepandemia, ma la strada appare tracciata se si considera che nel 2020 le iscrizioni erano state 6.800 e lo scorso anno 8.200. Meno sentenze, invece, con il contatore che si è fermato immediatamente prima di quota 3mila, soglia invece superata negli ultimi due anni.

E' un ritorno al periodo prepandemia: nel 2019 le sentenze depositate erano state 2.662. Sono significativi i dati relativi ai fallimenti ed ai pignoramenti. Nel primo caso a portare i libri contabili in tribunale sono state 150 attività, il dato più basso degli ultimi quattro anni, addirittura la metà rispetto al 2019. Segno che dopo la breve sospensione delle istanze di fallimento hanno in qualche modo funzionato le misure di sostegno alle imprese -più intenso nei settori produttivi maggiormente colpiti dallo shock economico conseguente al Covid - adottate dal Governo. Tendenza che era stata anticipata già nel corso dell'anno da uno studio Bankitalia. Ancora più evidente il calo dei pignoramenti mobiliari, che sono scesi al di sotto di quota 5mila: duemila in meno rispetto al 2021, tremila in meno rispetto al 2020, addirittura novemila in meno rispetto al 2019. Quale può essere la chiave di lettura?

Dobbiamo considerare che esiste il salvagente del «minimo vitale» fissato per legge a 1.000 euro al mese e previsto per condurre una vita dignitosa. Ogni pignoramento di stipendio o pensione può avere ad oggetto il quinto della somma eccedente tale soglia. E in una provincia dove è così diffuso il reddito di cittadinanza appare evidente come quella piccola somma non possa venire intaccata. Inoltre per il 2022 l'assegno sociale è stato quantificato dal decreto Aiuti bis in 468,28 euro per 13 mensilità. E' una cifra fondamentale in quanto consente di fissare una soglia di pignorabilità nel caso di stipendio o pensione già accreditati su un conto corrente. In pratica possono essere pignorati esclusivamente gli importi presenti sul conto che eccedano la somma di 1.404,84 euro (l'assegno sociale moltiplicato per tre). Evidentemente non capita spesso. Lieve aumento, invece, per i pignoramenti immobiliari, che passano da 283 a 301.



Situazione simile al Tribunale di Napoli nord. Le iscrizioni a ruolo nel settore civile hanno sfiorato anche nel 2022 quota 14mila, sugli stessi livelli del 2021, in avvicinamento rispetto alla soglia 15mila pre Covid. Stabili i decreti ingiuntivi (5.400) anche al castello aragonese volano le sentenze civili, che hanno toccato 4.606 stabilendo anche in questo caso un primato. E da primato è anche l'incremento delle cause di Lavoro e Previdenza iscritte a ruolo: 16.700, duemila in più rispetto al 2021. Le sentenze sfiorano invece quota 6mila. Come nel caso di Santa Maria le procedure di fallimento avviate hanno subito un drastico calo: le iscrizioni a ruolo sono state 182 contro le 375 del 2021, le 341 del 2020 e le 464 del 2019. Stabili invece i pignoramenti mobiliari, a quota 4.600 (ma nel 2019 erano stati 5.200), mentre sono in diminuzione i pignoramenti immobiliari (da 508 a 441).