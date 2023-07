Mensa alla scuola Lorenzini, la giunta di Caserta dà l'ok al progetto di riqualificazione

La giunta comunale di Caserta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica che prevede la riqualificazione architettonica e l’adeguamento impiantistico della mensa della scuola primaria “Lorenzini” in viale Cappiello. L’intervento, realizzato con risorse Pnrr, si avvale di un investimento di 690mila euro.

Il progetto prevede la riqualificazione e l’ammodernamento impiantistico della struttura esistente, sia dei locali adibiti a cucina, sia di quelli adibiti a mensa.

Si procederà alla demolizione e alla sostituzione di tutta la pavimentazione, oltre che all’installazione di nuova illuminazione in tutti locali. Si interverrà per il miglioramento dell’impianto elettrico nella zona adibita a refettorio e sarà dedicata particolare attenzione alla sicurezza degli edifici.

«Le mense, le palestre, più in generale, le scuole della città - ha spiegato il sindaco, Carlo Marino - stanno cambiando volto. Come Amministrazione abbiamo concentrato gli sforzi su uno degli aspetti più importanti per una comunità: lo stile di vita e la sicurezza dei bambini e dei ragazzi. Grazie ai grandi numeri raggiunti con il Pnrr, stiamo ridisegnando l’architettura degli istituti, che sono riprogettati per essere spazi di crescita, socialità e sport, anche oltre l’orario scolastico». «Si tratta di un importante intervento di ammodernamento e di messa in sicurezza - ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici, Massimiliano Marzo -. Grazie al Programma “Futura”, nell’ambito del Pnrr, interverremo in gran parte degli istituti scolastici, curando con precisione le procedure di finanziamento e riuscendo ad ottenere numerosi fondi per consegnare alla città scuole innovative, moderne e soprattutto sicure».