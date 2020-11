È una storia infinita. Il mercato ortofrutticolo di viale Europa è ancora chiuso. Si «naviga» verso il tredicesimo mese di stop dopo il blitz dei Nas, del Noe e dell'Ufficio prevenzione dell'Asl. Sono trascorsi tredici mesi con cinquecento persone senza un lavoro stabile. La più importante realtà socio economica di Aversa è bloccata. Ma c'è chi scuote il Comune. «Così, solo per sapere - chiede Mimmo Margherita, operatore storico della struttura mercatale aversana - qualcuno, anche dalla casa comunale, è in grado di rispondere ad alcune facili domande?». Ed eccole, le istanze che, di fatto, descrivono la situazione attuale: «Perché i lavori nel mercato non sono stati ancora completati? È possibile sapere quando verranno completati? Quale criterio è stato adottato per la selezione dei box, al centro dei lavori, e allo stesso tempo escludere altri dal completamento dei lavori?». E poi: «Per quale oscura ragione, ad oggi, dopo più di un anno non si è voluta dare una rapida accelerazione al completamento dei lavori? Chi è il responsabile delle tensioni crescenti fra gli operatori, in vista di una provocatoria, nonché ingiustificata riapertura parziale della struttura, che potrebbe sicuramente innescare pericolose tensioni e reazioni, ampiamente giustificate dal diverso trattamento, fra le parti?».

«In realtà, si parla di una richiesta afferma da parte sua un altro operatore storico, impegnato anche a livello sindacale, Maurizio Pollini di un'apertura a metà, al 50%, con specifica richiesta all'Asl, ma, intanto, tutto è fermo. Sotto gli occhi di tutti abbiamo una situazione che lascia senza parole. Fortuna vuole che siamo tutti persone tranquille e chiediamo solo di lavorare senza colpi di testa, ma la situazione si fa ogni giorno più insostenibile». «In un momento come questo, con la pandemia da Covid 19 dilagante conclude Pollini - gli spazi di lavoro dovrebbero ampliarsi e non diminuirsi, come ipotizzano di fare gli amministratori aversani. Inoltre, alcuni colleghi mi hanno segnalato che i nostri spazi sono stati saccheggiati e tutto quello che c'era da rubare, compresi fili elettrici, sono stati rubati ed ora si pone anche questo altro problema che si aggiunge a quelli che già stiamo subendo».

Dall'amministrazione la voce del vice sindaco con delega ai lavori pubblici Benedetto Zoccola che sta seguendo in prima persona la vicenda per conto dell'amministrazione di centrosinistra guidata dal sindaco Alfonso Golia. «In questo momento (ieri mattina, ndr) siamo nel mercato ortofrutticolo di viale Europa. La ditta che sta eseguendo i lavori ha appena finito di effettuare gli ultimi lavori in relazione all'impianto antincendio». «Ripeto, - continua il numero due dell'esecutivo normanno - sono sul posto con la collega Elena Caterino (assessore all'ambiente e igiene urbana) per concordare lo sgombero degli ingombranti e per una pulizia complessiva. Subito dopo, entro la settimana prossima chiederemo all'Asl la riapertura totale con piccole prescrizioni in quella zona dove i lavori non sono stati ultimati. Riteniamo del tutto infondata la voce di un'apertura a metà». «In questa zona dove i lavori non sono terminati conclude il vice sindaco Zoccola- le opere più importanti tipo fogne e sistema antincendio sono concluse, rimangono da effettuare la sistemazione di alcune coibentate, ossia le coperture dei depositi, per cui riteniamo che la struttura possa essere riaperta in toto senza problemi particolari ed è questo che andremo a chiedere all'Asl».

