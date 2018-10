CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 30 Ottobre 2018, 11:00

Era stata inaugurata dalle Ferrovie dello Stato 25 anni fa dopo otto anni di lavori e una spesa complessiva di circa 600 miliardi di lire. Fu definita la più grande stazione di smistamento merci d'Europa, con una cinquantina di binari in entrata e in uscita e soluzioni di assoluta avanguardia sul piano tecnologico, una svolta si disse - per consentire collegamenti più rapidi Nord-Sud e viceversa senza interferire con il traffico dei treni passeggeri. Diventato anche il perno operativo di un sistema logistico gestito dall'Interporto Sud Europa (che ospita oggi quasi tutti i maggiori players internazionali del settore), da mercoledì prossimo 7 novembre sarà anche il terminale del primo servizio in Italia di Alta velocità ferroviaria riservata alle merci. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, sempre di notte, dallo scalo di Marcianise-Maddaloni (l'identificazione corrisponde ai territori in provincia di Caserta che lo ospitano) partirà un ETR 500 diretto a Bologna dove opera uno dei più attrezzati hub del Nord Italia. Appena tre ore e mezzo di viaggio.