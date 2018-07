CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 18 Luglio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 17 Luglio, 20:47

Questa volta in aula c’erano solo gli addetti ai lavori e c’era, per la prima volta, anche don Michele Barone. È arrivato scortato dalla polizia, in abito talare, nell’aula 33 del palazzo di giustizia di Santa Maria Capua Vetere dove si sta dibattendo il processo per i presunti maltrattamenti su una minore e per abusi sessuali su due ventenni di cui Barone risponde in concorso, a vario titolo, con il commissario di polizia Luigi Schettino e con i genitori della 13enne. In aula, dunque, per la prima volta, il sacerdote che è detenuto a Vallo della Lucania dal febbraio scorso. Da ieri il processo è a porte chiuse. Ma questo non ha fermato la sorella monaca del sacerdote né le adepte del suo gruppo di preghiera che, ancora una volta, si sono presentate in tribunale, ma hanno dovuto attendere fuori dall’aula. L’udienza di ieri ha visto salire sul banco dei testimoni prima il tenente dei carabinieri Felice Izzo, poi la poliziotta Rosa Cimmino. Entrambi gli ufficiali di polizia giudiziaria sono stati chiamati a ricostruire, ciascuno per la propria parte, i segmenti della delicata indagine. Il carabiniere ha parlato della primissima fase delle indagini, che va dal 3 giugno al 4 agosto 2017. La poliziotta, invece, dei giorni che seguirono il servizio delle Iene che portò allo scoperto l’intera vicenda.