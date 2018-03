«Messe sataniche e foto ai bambini» altro prete coinvolto dopo don Michele

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 1 Marzo 2018, 07:18 - Ultimo aggiornamento: 01-03-2018 08:32

La crepa sta diventando una voragine. Nonostante i legacci della suggestione e la paura di ritorsioni costringano molti a barricarsi ancora dietro l'anonimato. Dopo il caso del prete esorcista arrestato, si è alzato il velo su giri strani che ruotano intorno alla comunità ecclesiastica aversana e dei comuni a nord di Napoli. E spunta la storia di un prete napoletano che per alcuni anni è stato in servizio proprio tra Casapesenna, San Cipriano d'Aversa, Caivano e Villa di Briano e che, da qualche tempo, celebra in un comune della provincia di Napoli. «Il parroco tiene messe sataniche». «Il parroco fotografa a loro insaputa i suoi parrocchiani». Ma, soprattutto, «scatta di nascosto foto ai bambini inquadrando il loro sedere mentre sono in parrocchia o all'oratorio e cerca di portarseli a casa raccontando loro di essere amico di famosi calciatori».Accuse che vengono «documentate» con una serie di file che finiscono sulla scrivania del vescovo. E che portano, a quanto pare, al solo trasferimento del sacerdote. L'ennesimo.