Del futuro della "Metropolitana leggera Aversa-Capua" se n'è discusso ieri sera nel corso di un incontro tecnico alla presenza del sindaco di Capua Adolfo Villani, dei consiglieri comunali Raffaele Aveta, Danilo Talento, Nunzia Miccolupi e Luca Palmiero, del deputato Agostino Santillo, del consigliere regionale Vincenzo Ciampi, del presidente dell'associazione "Magna CapysGrande Capua", Paolo Del Forno, e di altri tecnici. L'intervento prevedeva la realizzazione di una linea tranviaria che avrebbe dovuto collegare le città di Aversa, Teverola, Santa Maria Capua Vetere e Capua, con un importante investimento di circa 210 milioni di euro annunciato dalla Regione Campania. Tuttavia dopo due anni ancora nessun cantiere è stato mai aperto e nessun finanziamento è mai arrivato. Per il consigliere regionale Ciampi una delle cause della battuta d'arresto del progetto è riconducibile alla «volontà politica e non ad un problema di finanziamento». «Come consigliere d'opposizione prosegue Ciampi - vorrei proporre un'interrogazione a risposta scritta in modo che la Regione Campania possa mettere nero su bianco le ragioni che hanno portato ad abbandonare la realizzazione della linea tranviaria».

Ad evidenziare la necessità di istituire un tavolo con tutti i soggetti interessati, il sindaco di Capua Villani, che ha anche aggiunto: «Abbiamo avuto nel primo decennio del 2000 nel campo della mobilità una programmazione importante da parte della Regione Campania e della Provincia di Caserta che poi è stata archiviata. Io credo che una delle ragioni per cui c'è stata questa archiviazione è la mancanza da parte dei Comuni di un coordinamento forte su tali questioni. Negli ultimi due anni c'è stato un piccolo recupero soprattutto per Capua e Santa Maria C.V. per quel che riguarda il nodo del collegamento tra la stessa S.Maria C.V. e la stazione metropolitana di Aversa». Ha aggiunto, poi, il deputato Santillo: «Il sistema campano è molto complesso ed è essenziale puntare su un servizio metropolitano. Ritengo che l'unico modo per venire a capo di questa situazione sia sottoporre agli organi regionali un atto formale da parte di tutti i sindaci interessati e da lì l'impegno dei parlamentari affinché vengano assegnati i fondi necessari».

D'altra parte, come sottolineato da Del Forno, «sul progetto della linea tranviaria che doveva unire Capua e Santa Maria Capua Vetere con Napoli e con Aversa, esistono già alcune stazioni ed altri manufatti abbandonati che potrebbero essere finalmente recuperati e restituiti ai cittadini. Recuperare questi progetti porterebbe ovviamente dei benefici inimmaginabili per i pendolari, gli studenti e i turisti. Un'idea potrebbe essere replicare la rete di linee suburbane già in uso in Nord Italia». Sulla questione si è espresso anche il consigliere comunale Raffaele Aveta: «Risulta strategico per lo sviluppo di Santa Maria Capua Vetere rafforzare i sistemi di comunicazione e collegamento su gomma e ferro. Il problema da affrontare con urgenza è l'isolamento della città rispetto alle infrastrutture di trasporto. Per lo sviluppo economico di un territorio occorre, infatti, potenziare i collegamenti viari e ferroviari. In particolare, l'amministrazione comunale dovrebbe fare pressione sugli enti preposti affinché vengano portati a compimento i progetti già avviati».