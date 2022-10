Mia Sposa Fiera, grande successo per la 15esima edizione: 18mila presenze

Si chiude con un bilancio più che positivo la XVesima edizione di Mia Sposa Fiera: circa 18mila le presenze registrate dall’1 al 9 ottobre per la kermesse di sposi in scena al Medì Shopping Center. La giornata conclusiva di Mia Sposa, prima fiera dell’anno in presenza, è stata caratterizzata da un numero notevole di coppie che sono accorse nella tendostruttura di 8mila metri quadri allestita nell’area esterno dello shopping Center di Teverola per conoscere e scoprire le novità e i trend in voga per il 2023. 120 le aziende che hanno preso parte all’ambizioso progetto organizzato dal team del patron Marcello Damiano.

«Un risultato che ci rende molto orgogliosi e che dà piena soddisfazione al comparto del wedding: il 30% in più di presenze segna l’entusiasmo degli sposi nella celebrazione delle nozze nonchè la ripresa dell’intero settore del matrimonio. Abbiamo aperto l’anno fieristico segnando il nostro obiettivo che assume ancora maggior significato se analizzato nell’ottica della crisi economica e della contrazione di consumi che attualmente si registra. Il nostro settore è tornato a splendere: al 2023 il business dei matrimoni, in Campania, si aggira intorno a 2 miliardi di euro con una previsione di un 60% di matrimoni in più celebrati nei prossimi 2 anni», è la dichiarazione a caldo di Damiano.

«Siamo già a lavoro con la prossima edizione e prima di dare appuntamento al prossimo anno, non possono non ringraziare il mio team, il main sponsor di questa edizione, il Gruppo Canciello, che per il secondo anno consecutivo ha creduto nel progetto contribuendo al nostro successo ma soprattutto i fornitori e le aziende che hanno preso parte alla Fiera.», ha chiuso Damiano. A chiudere la kermesse un white carpet decisamente ricco: in mattinata hanno sfilato le creazioni cerimonia per i più piccoli di De Vitto, seguite in serata dal doppio appuntamento dappirma con la moda cerimonia e la presentazione delle nuove collezioni di Maison Notaro. Guest star in passerella per il brand nazionale la bellissima Valeria Marini e il modello Akash Kumar. Il momento sposa, invece, ha visto protagonista le creazioni di Atelier Anna Ferrillo. La stilista ha presentato una bride to be che ama stupire e meravigliare i suoi ospiti con abiti trasformabili e che assicurano l’effetto sorpresa. Una collezione ricca di cristalli, elementi luminosi e trasparenze che vestono una sposa protagonista del suo giorno felice.