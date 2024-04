Caserta, apre l'Antica Pizzeria da Michele: è la 52esima apertura nel mondo

Al centro della città di Caserta, la pizzeria sorge nell’elegante Galleria del Corso, formando un triangolo di gusto e food experience con le realtà già presenti sul territorio.

«Con Caserta arriviamo alla 52esima apertura nel mondo, anticipando di poco quella di Singapore, prevista sempre per questo mese - spiega Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. - Cercavamo da un po’ di tempo la location giusta per la città di Caserta: la centralità del luogo e la piacevole convivenza con altre realtà del territorio ci hanno convinti che Corso Trieste e, in particolare, la galleria, fosse il posto più adatto, nell’attesa della prova del nove con la clientela».

«La nuova apertura a Caserta, come sempre diretta al pubblico, si contraddistingue per l’attenzione al design degli interni, abbiamo addirittura arricchito la sala con un banano di circa 2 metri, e la costante trasparenza che dedichiamo alla tracciabilità dei prodotti, grazie alla presenza del Qr code di Authentico sui nostri menù, per tracciare con tecnologia blockchain tutti gli ingredienti delle pizze che serviamo ai tavoli» conclude Francesco De Luca, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world.

La pizzeria presenta un design elegante, realizzato da Ristrutturare subito.it, con archi agli ingressi, su uno dei quali è incisa la scritta «Il tempio della pizza» a dare il benvenuto agli avventori.

All’interno, circa 90 coperti e tanti riferimenti alla storia di via Cesare Sersale, alla tradizione del fondatore, Michele Condurro, alle poesie sulla pizza e alle visite più attuali di tanti personaggi del cinema.

Il menù del primo mese è essenzialmente composto dalle pizze della casa madre, margherita, marinara e cosacca, arricchite da altre tipiche della tradizione, come il ripieno al forno e fritto, diavola, provola e pepe e salsiccia e friarielli. Dal secondo mese, saranno aggiunte alcune novità e la special del mese, che contraddistingue le sedi campane di Aversa, Pompei, Salerno, e ora anche Caserta.