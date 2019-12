È un conto salatissimo quello che la Procura di Santa Maria Capua Vetere presenta all’ex sacerdote ed esorcista Michele Barone.

I pubblici ministeri Alessandro di Vico e Daniela Pannone hanno chiesto 22 anni di reclusione per il religioso accusato di maltrattamenti su una ragazzina di 13 anni e violenza sessuale su due giovani parrocchiane di 20 anni. Cinque sono stati invece gli anni invocati per il commissario di polizia Luigi Schettino.

Nel processo istruito circa un anno fa sui presunti abusi che sarebbero avvenuti all’ombra del tempio di Casapesenna sono coinvolti anche i genitori della minorenne che hanno già perduto la responsabilità genitoriale e ora rischiano tra i sette e gli otto anni di carcere. Per loro l’accusa è quella di avere sottratto la tredicenne alle cure mediche per affidarla totalmente al prete.

Secondo la madre e il padre della minore i suoi erano problemi di possessione demoniaca per cui interruppero le terapie in corso all’ospedale Bambin Gesù di Roma dove la ragazzina era seguita per disturbi di conversione.

