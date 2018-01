CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 31 Gennaio 2018, 10:55 - Ultimo aggiornamento: 31-01-2018 10:55

Gli sgherri non hanno da mangiare e le donne di famiglia non contano più nulla. Persino l'ultimo capoclan è al verde. È questa la parabola del clan Zagaria, anche se a Casapesenna non si respira area di distensione. E il sibilo delle pallottole continuano a far eco. In questo contesto s'incastra l'ultima sortita del boss: «Non ho più denaro per pagare gli avvocati, revoco la nomina ai miei due legali Cola e Raucci che ormai da tempo mi difendono gratis. Non li pago da mesi». Collerico e stizzito, Michele Zagaria, l'inossidabile «capo dei capi» dei Casalesi, ieri ha deciso di rinunciare a essere rappresentato da una toga in un processo rispedito a Napoli dalla Cassazione, e ha chiesto al presidente del collegio, Vincenzo Martursi, di nominare un difensore d'ufficio. Lo ha fatto ieri mattina, nell'aula della corte di assise di Appello di Napoli per discutere del duplice omicidio Antonio Cantiello-Domenico Florio.Ancora una volta, il boss ha puntato il dito contro i magistrati inquirenti della procura Antimafia: «Hanno arrestato tutti i miei familiari - ha detto - quindi non c'è più nessuno che può andare a parlare con i legali, non c'è nessuno che paghi gli avvocati». «Io sono innocente, lo ribadisco - ha continuato Zagaria - quindi mi affido alle mani della corte perché nutro piena fiducia nella giustizia. La Dda vuole il mio pentimento, per questo io vivo isolato dal mondo». L'intervento del boss si conclude con la descrizione dettagliata della sua condizione carceraria che non è semplicemente il 41bis «ma un isolamento totale perché non divido la cella con nessuno e nell'ora d'aria sono solo». «Ci sono quattro livelli di carcere duro - ha minuziosamente raccontato - a me viene applicato il peggiore. E dopo questa mia affermazione in aula sarà ancora peggio, ma non mi interessa, dovevo dire delle cose».Nemmeno il tempo di terminare la frase che gli avvocati Angelo Raucci e Andrea Imperato dello studio Cola, hanno lasciato l'aula di udienza. Da oggi, nel processo per il duplice omicidio, Zagaria sarà assistito dall'avvocato Mauro Valentino, scelto, dal presidente d'ufficio, già impegnato nel procedimento.Zagaria, video-collegato dal carcere di Milano-Opera, è invece rimasto fino alla fine, anche se impaziente, come se avesse il fuoco sotto il sedere in cerca di qualcosa che non si trova. Durante l'ultima udienza in Appello aveva cercato di impiccarsi con il filo del microfono due mesi fa.