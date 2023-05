“Microchippiamoli per amore”, il Comune di Caserta organizza una giornata dedicata ai cani

Una giornata dedicata all’anagrafe canina organizzata dal Comune di Caserta. Venerdì 2 giugno, dalle 9 alle 13 in piazza Cattaneo, appuntamento con “Microchippiamoli per amore”, una manifestazione in collaborazione con l’Asl Caserta, durante la quale i cittadini potranno far microchippare gratuitamente i propri cani.



L’Asl Caserta metterà a disposizione due veterinari e un’ambulanza veterinaria a bordo della quale verrà applicato il chip ai cani. Per far microchippare il proprio cane bisogna essere maggiorenni e si dovranno esibire carta d'identità e codice fiscale.

La microchippatura dei cani sarà consentita solo ai cittadini residenti nella regione Campania. Il microchip è necessario per la sicurezza dei nostri amici a quattro zampe ed è obbligatorio per legge.