Mercoledì 10 Aprile 2019, 12:00

L'ambulanza parte rapidamente dal punto dell'incidente in regime di codice rosso. Quando giunge al pronto soccorso del Pineta Grande Hospital, però, si trasforma in codice nero. Hami Adda, questo era il nome del ciclista investito di fronte il Centro Fernandes, quando entra nel pronto soccorso è già deceduto e i medici non possono fare nulla.Il suo corpo non ha retto ai numerosi traumi provocati dallo scontro con una Lancia Ypsilon che percorreva l'arteria litoranea in direzione nord e che lo ha scaraventato sull'asfalto molti metri più avanti dell'impatto. Originario del Mali, la vittima era emigrata da molti anni dal Paese centro africano in cerca di fortuna in Europa.Da due anni era ospite del Centro della curia del Villaggio Agricolo che si prende cura degli stranieri, nei cui pressi è avvenuto lo scontro. Qui combatteva da tempo contro un cancro che lo costringeva a continue visite specialistiche e terapie mediche. Aveva sessantuno anni e nonostante la precaria condizione di salute, gli altri ospiti della struttura lo ricordano come una persona molto attiva. Purtroppo ieri sera la sua vita si è interrotta in maniera drammatica.