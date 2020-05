© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha detto «arriveranno» anziché «usciranno». Un singolo errore nella diretta Facebook di venerdì del presidente Vincenzo De Luca e sulla Domiziana scoppia il caos. Per essere precisi l'immancabile «rivoluzione» nasce - e muore, visto che non vi sono presupposti per portarla avanti neanche sul web - su Facebook, dove si rincorrono velocissime le invettive di centinaia d'internauti pronti a bloccare l'arteria stradale costiera e che, se necessario, si faranno anche arrestare per impedire ai «20mila immigrati» di «sbarcare» a Castel Volturno. Ma il governatore si riferiva agli stranieri già presenti sul territorio che, come tutti, domani finiranno l'isolamento totale e che verosimilmente si recheranno nuovamente a lavoro, tornando a contatto diretto con molti italiani. In serata è arrivata una nota ufficiale della Regione che ha meglio spiegato il delicato passaggio. Evidentemente, però, non è bastato, perché poi è stato diffuso un comunicato di Salvini per la Campania, col quale il partito dell'ex ministro degli Interni ha fatto sapere che si sarebbe opposto all'arrivo di nuovi stranieri. E ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale ad hoc per «fare chiarezza».Tuttavia, equivoci a parte, la preoccupazione della Regione, che fa suo l'appello di due settimane fa del centro sociale Ex Canapificio sul controllo sanitario delle migliaia d'immigrati che vivono sulla costa casertana senza medicina di base, né dispositivi di protezione individuale, ha trovato già un primo riscontro istituzionale. Ieri all'assessorato regionale alla sanità si sono incontrati i vertici della task force regionale per la prevenzione e contenimento da covid19 e i responsabili dell'Asl di Caserta. Nello stesso momento si sono incontrati al distretto sanitario del litorale i manager del presidio e Emergency, che da sette anni ha un ambulatorio medico sulla Domiziana che si prende cura della salute di migliaia di stranieri, soprattutto irregolari. In entrambi i casi si sono pianificate azioni irate da mettere in campo nel breve e medio periodo, per controllare migliaia di persone che solitamente non hanno accesso neanche alla medicina di base, e che in periodo di pandemia potrebbero rappresentare un grosso rischio sanitario per loro stessi e per chiunque entri in contatto con loro anche in maniera indiretta. Insomma, la paura contagio di massa è come se avesse fatto scoprire alle istituzioni un fenomeno che sulla costa casertana va avanti senza alcuna presa in carico da parte degli enti preposti da almeno trenta anni. Il centro sociale Ex Canapificio è tornato a chiedere permessi di soggiorno di massa per far uscire dalla clandestinità i tanti stranieri che contribuiscono col loro lavoro alla tenuta sociale ed economica delle nostre aree, per esempio lavorando nei campi agricoli, negli allevamenti e nel settore turistico. La Regione sembra sensibile a questo tipo di richiesta, che però deve necessariamente passare per i palazzi della politica romana. Un secco «No», invece, arriva dalla Lega, che è contraria all'emersione dell'illegalità degli immigrati. «Prima i campani - c'è scritto nel comunicato del carroccio - Che si facciano controlli nelle aziende dove lavorano gli stranieri, che siano pagati stipendi equi e a quel punto ci sarebbe lavoro per tanti italiani e campani».Intanto, per tornare al concreto alle azioni che saranno adottate già da domani, il distretto sanitario ha garantito un potenziamento del progetto Demetra, già attivo e che ha a disposizione degli stranieri un'unità di strada che raggiunge i pazienti a domicilio per le esigenze sanitarie di base. Da domani, i responsabili di Demetra forniranno anche disposItivi di protezione individuali agli immigrati. Tutto questo, in attesa che la politica si assuma le proprie responsabilità e decida del futuro di migliaia di persone che lavorano duro per le aziende italiane avendo in cambio solo il minimo indispensabile per la sopravvivenza; e anche che faccia sua una questione estremamente delicata che finora è stata solo sulle spalle della minuscola città di Castel Volturno.