Hanno tra i 18 e i 40 anni, sono quasi tutti musulmani e provengono prevalentemente dai Paesi del nord Africa e dell'Africa subsahariana. Sono alcuni dei migranti sbarcati nelle ultime settimane a Lampedusa e trasferiti in provincia di Caserta. Attualmente sono 1.810 gli stranieri ripartiti tra i 41 Cas (Centri di accoglienza straordinaria) presenti sul territorio e 74 coloro che sono stati accolti dalle strutture della Caritas per effetto di un accordo siglato questa estate con la Prefettura. Gli ultimi 16 sono arrivati tra il 27 e il 30 settembre per essere ospitati nel convento dei Frati minori di Marcianise, dove ne sono attesi a breve altri cinque.

APPROFONDIMENTI Rogo distrugge negozio di alimentari ad Aversa, sos dei residenti: ipotesi corto circuito Rifiuti speciali sotto l'officina: meccanico nei guai Rinchiusa in casa, picchiata e minacciata con un machete: arrestato il compagno

«Abbiamo predisposto venti posti letto distribuiti tra otto stanze e allestito una mensa - spiega Padre Michele Santoro, responsabile del convento - ci siamo attrezzati con il wi-fi e a breve attiveremo anche un corso di alfabetizzazione e uno di informatica grazie ad alcuni volontari».

Ma non è tutto. I frati, in collaborazione con i componenti di "Santa Maria dell'accoglienza", un'associazione laica di ispirazione francescana, dovranno occuparsi anche dell'assistenza burocratica e di quella socio-sanitaria. «Ci stiamo organizzando anche su questo fronte - aggiunge Padre Michele - con l'ausilio di un mediatore culturale, di un assistente sociale e di uno psicologo».

Egitto, Nigeria, Mali, Burkina Faso, Costa d'Avorio e Gambia, queste le nazionalità degli ospiti, in larga parte islamici, ad eccezione di qualche protestante e un anglicano. «Sono arrivati da pochissimo e non abbiamo ancora approfondito le loro storie - racconta il religioso - ma stiamo imparando a conoscerci, nel rispetto delle reciproche diversità. Uno di loro si è già offerto come volontario per curare l'orto del convento, un altro ha videochiamato i genitori per presentarmeli, altri hanno voluto fare un giro in centro per familiarizzare con la città. Mi ha colpito molto l'osservanza di uno dei ragazzi che negli orari stabiliti interrompe ciò che sta facendo per pregare in direzione della Mecca. Sono tutti molto giovani e anche per questo stiamo valutando di attrezzare un campo di calcio e predisporre un biliardino e una rete da ping pong perché possano avere anche qualche momento di svago dopo tutto ciò che hanno vissuto».

Martedì sera ha fatto visita ai migranti della comunità anche il vescovo di Caserta, Monsignor Pietro Lagnese, che ha voluto conoscere i nomi di tutti e ringraziato i frati per la disponibilità. «Il vescovo è stato il motore di tutto - conclude padre Michele - noi non abbiamo fatto altro che accogliere il suo appello e sostenere i valori dell'integrazione».

«Caserta è sempre stata una realtà accogliente e continua ad esserlo», aveva dichiarato Monsignor Lagnese appena due giorni fa in occasione della giornata conclusiva del festival Laudato Sì all'ex Macrico. Il convento di Marcianise è infatti solo una delle comunità che hanno risposto all'invito del vescovo.

«Vorrei ringraziare - ha detto al riguardo monsignor Lagnese - tutti coloro che stanno dando la propria disponibilità per realizzare piccole ma significative accoglienze nel segno di una inclusione che vorremmo continuasse ad essere promossa sul territorio». Ad agosto erano state due strutture della Diocesi di Teano-Calvi - e precisamente le case di carità "San Giuseppe Moscati" di Pignataro Maggiore e "Sacro cuore di Gesù" di Mignano Montelungo - ad ospitare ben 58 migranti, in prevalenza madri e bambini, tutti originari dell'Africa.Prosegue intanto il lavoro di monitoraggio da parte delle prefetture campane per individuare un'area che possa ospitare un Cpr (Centro di permanenza e rimpatrio). Tramontata l'ipotesi dell'ex caserma Andolfato di Santa Maria C.V. Dalla Regione non è pervenuta ancora alcuna indicazione ufficiale ma da alcune voci trapela la possibilità che possa essere intercettata la zona di Grazzanise come possibile sede della struttura per la presenza di un aeroporto militare.