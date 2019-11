È ripresa in città la potatura degli alberi. Gli interventi di manutenzione del verde pubblico, iniziati martedì e finalizzati alla messa in sicurezza del patrimonio arboreo, proseguiranno fino a febbraio. Saranno circa 1.500 questa volta le essenze interessate dalla cosiddetta «potatura di riforma» che consiste in uno sfoltimento della chioma teso ad alleggerirne il peso e a evitare contrapposizioni con i rami degli alberi vicini. E soprattutto con i lampioni.



Sono tante infatti le strade in cui le luci della pubblica illuminazione risultano coperte e offuscate dai rami. Partiti da via Rossini e via don Gangi nella frazione di Parco Cerasola dove dimorano magnolie, ligustri e aceri, gli operai sono ora alle prese con cedri, melie, lecci e ligustri in via Cappuccini e nell'area che gravita intorno al cimitero. In contemporanea un'altra squadra è impegnata da giovedì nel quartiere Acquaviva con un'attenzione particolare agli alberi di Giuda e ai ligustri. Seguiranno il rione Tescione, viale Cappiello, viale Douhet, la villetta di Padre Pio, via degli Antichi platani a San Leucio e a seguire le altre frazioni. Un discorso a parte meritano invece i tigli di viale Carlo III. Qui infatti è in corso un monitoraggio perché si teme possano esserci focolai di coleotteri che, se non contrastati, potrebbero innescare una emergenza fitosanitaria.



È stata completata invece la sagomatura delle siepi mentre non si prevedono al momento tagli o capitozzature se non in casi estremi o situazioni di emergenza che potrebbero cioè rappresentare un pericolo per la pubblica e privata incolumità. Iniziati ad aprile scorso e sospesi a inizio giugno per via delle alte temperature e per non arrecare danni alle piante in fase di germoglio, gli interventi di potatura dovranno essere fronteggiati con gli importi previsti dalla gara di appalto del valore di circa 180mila euro aggiudicata dal Comune in primavera. Considerando che sono circa 1.250 le piante trattate nel periodo che ha preceduto la pausa estiva e che le destinatarie dei nuovi trattamenti saranno circa 1.500 , resteranno orfani di intervento quasi duemila alberi. Le operazioni di manutenzione ordinaria del verde pubblico, assenti in città da circa cinque anni, ad eccezione di alcuni interventi sporadici, come ad esempio quelli effettuati in piazza Sant'Anna e piazza Vanvitelli, consentiranno agli addetti ai lavori di operare anche un censimento del patrimonio arboreo e un monitoraggio per verificare eventuali criticità da affrontare in una fase successiva. A condizione che nel bilancio del Comune ci siano i fondi sufficienti.



E intanto sono numerose le iniziative annunciate in città in occasione della Festa dell'Albero (in programma a metà novembre) che vedranno associazioni, movimenti, rappresentanti politici e non solo piantare alberi in strada e nelle scuole. Il movimento 5 stelle pianterà venti alberi, dieci tigli e dieci catalpe in piazza Cattaneo e in via degli Oleandri al parco degli Aranci. © RIPRODUZIONE RISERVATA